Síelés előtti arcplasztika

Egy manhattani plasztikai sebész furcsa mintát látott kirajzolódni az ügyfélkörében: egyre gyakoribbak a szépészeti beavatkozások az év egy bizonyos időszakában.

Dr. Jeffrey Lisiecki manhattani plasztikai sebész egy meglepő újdonságot tapasztalt az utóbbi években: a vagyonosabb nőknél a téli hónapokban több mint kétszeresére nőtt a plasztikai beavatkozások száma annak érdekében, hogy a lehető legjobb formájukat hozhassák a síszezonra.

Dr. Jeffrey Lisiecki arról számolt be a New York Postnak, hogy a téli hónapokban gyakran duplájára nő az általa elvégzett plasztikai műtétek száma, úgy mint az arczsír-átültetés, a szemhéjplasztika, az arcfelvarrás vagy az orrplasztika. Mint kiderült, ez egyáltalán nem véletlen: a felső tízezer nőtagjai számára ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy milyen formájukat hozzák a síszezonban.

A luxusteleléseken ugyanis újabban a nők nem a sítudásokat villogtatják meg, hanem a tökéletesre faragott arcukat, ami már a gazdagság szimbólumává vált bizonyos körökben.

A foglalási adatok alapján az arcfiatalító és botox kezelések száma novembertől kezdve átlagosan 40 százalékkal növekszik, a bőrfiatalító eljárásoké 50 százalékkal, míg az ajakfeltöltések 30 százalékkal.

A beavatkozások annyira népszerűek, hogy már egy hónyuszi nevű csomagban is kérhetőek: ez összesen 11 723 dollárba, azaz nagyjából 3 millió 800 ezer forintba kerül és egy teljes arc- és nyakfiatalító kezelést foglal magában. A kezeléscsomagot természetesen úgy optimalizálták, hogy a tengerszint feletti magasság és a hideg ne ártson az elkészült eredménynek – adta hírül a Life.