Miért rángatózik a szemhéjunk?

A szemhéjrángás, vagy miokímia, egy gyakori és általában ártalmatlan izomgörcs, amely a felső vagy alsó szemhéj akaratlan összehúzódásait okozza.

Gyakori okok közé tartozik a fáradtság, a stressz, a szem megerőltetése és a túlzott koffeinfogyasztás. A miokímiát gyakran a számítógépen végzett munka vagy gyenge fényviszonyok között történő olvasás miatti szem megerőltetése, valamint az alváshiány okozza.

A rángatózás néha száraz szemmel, fertőzésekkel, vitaminhiánnyal (különösen magnézium-, B6-, B12-vitamin-hiány) vagy neurológiai betegségekkel, például szemhéjgörcsbel, Parkinson-kórral, szklerózis multiplexszel stb. jár. Ha a görcsök egy hétnél tovább fennállnak, kellemetlen érzéssel vagy egyéb tünetekkel járnak, orvoshoz kell fordulni.

Az állapot enyhítésére ajánlott a megfelelő pihenés, a koffein- és alkoholfogyasztás csökkentése, síkosító szemcseppek használata, valamint szünetek tartása elektronikus eszközök használatakor. Súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelést, botulinum toxin injekciókat és fizikoterápiát alkalmaznak. Szükség esetén sebészeti korrekcióra is lehetőség van - írta meg a Gismeteo.

Így a szemhéjrángás leggyakrabban ártalmatlan és az életmóddal kapcsolatos. Egyszerű intézkedésekkel és megelőző intézkedésekkel csökkenthető, de ha a tünetek továbbra is fennállnak vagy súlyosbodnak, orvosi ellátásra van szükség.