Fokhagyma és megfázás
Hatásos vagy csak legenda?
A szakértő szerint az allicin adja ennek a zöldségnek az antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságait. A fokhagyma C- és B6-vitamint is tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert. Bár valóban jótékony hatással van a megfázásra, a szakértő megjegyezte, hogy nem szabad egyedüli gyógymódként használni.
Egyetlen élelmiszer rendszeres fogyasztása inkább károsítja a szervezetet, mint elősegíti a gyógyulást. A megfázás megelőzése, valamint a betegség alatt és után fontos, hogy változatos gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszunk. Az étrendnek tartalmaznia kell fehérjét és egészséges zsírokat is.
Továbbá, ahogy Mullane megjegyezte, a túlzott allicinfogyasztás fájdalmat, puffadást, gyomorégést és felfúvódást okozhat. Érzékeny gyomor-bélrendszerű embereknél már kis mennyiségű fokhagyma is elegendő lehet ezeknek a tüneteknek a kiváltásához.