Fokhagyma és megfázás

A. Mullane táplálkozási szakértő arról számolt be , hogy a fokhagyma segít a baktériumok és a gyulladások leküzdésében, de nem gyógyítja a megfázást.

A szakértő szerint az allicin adja ennek a zöldségnek az antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságait. A fokhagyma C- és B6-vitamint is tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert. Bár valóban jótékony hatással van a megfázásra, a szakértő megjegyezte, hogy nem szabad egyedüli gyógymódként használni.

Egyetlen élelmiszer rendszeres fogyasztása inkább károsítja a szervezetet, mint elősegíti a gyógyulást. A megfázás megelőzése, valamint a betegség alatt és után fontos, hogy változatos gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszunk. Az étrendnek tartalmaznia kell fehérjét és egészséges zsírokat is.

Továbbá, ahogy Mullane megjegyezte, a túlzott allicinfogyasztás fájdalmat, puffadást, gyomorégést és felfúvódást okozhat. Érzékeny gyomor-bélrendszerű embereknél már kis mennyiségű fokhagyma is elegendő lehet ezeknek a tüneteknek a kiváltásához.