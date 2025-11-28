2025. december 7., vasárnap

Előd

Életmód

Egy pszichológus összehasonlította az alváshiány okozta károkat a sör okozta károkkal

A legyengült immunrendszer sebezhetőbbé teszi az embert a fertőzésekkel szemben

 2025. november 28. péntek. 16:05
N. Ruhr pszichológus szerint az éjszakai alváshiány komolyan befolyásolja az agyműködést. Hangsúlyozta, hogy ha valaki kevesebb mint négy órát alszik, az állapota ahhoz hasonlítható, mintha hat sört fogyasztana el. A szakember szerint ez a fajta alvás befolyásolja a koncentrációs képességet, lelassítja a reakcióidőt, megnehezíti a döntéshozatalt, és növeli a hibák valószínűségét, amelyek munkahelyi vagy közúti balesetekhez vezethetnek – írja a La Nacion.

Egy pszichológus összehasonlította az alváshiány okozta károkat a sör okozta károkkal
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/Science/CAIA Image/Paul Bradbury

A szakértő megjegyezte, hogy az alváshiány befolyásolja a figyelmet és gyengíti a memóriafolyamatokat. A kognitív károsodás mellett az alváshiány – mondta – a fizikai jólétre is hatással van: a rendszeres pihenéshiány növeli a vérnyomásproblémák, a cukorbetegség, az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A pszichológus azt is hozzátette, hogy a legyengült immunrendszer sebezhetőbbé teszi az embert a fertőzésekkel szemben.

