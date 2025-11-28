Életmód
Egy pszichológus összehasonlította az alváshiány okozta károkat a sör okozta károkkal
A legyengült immunrendszer sebezhetőbbé teszi az embert a fertőzésekkel szemben
A szakértő megjegyezte, hogy az alváshiány befolyásolja a figyelmet és gyengíti a memóriafolyamatokat. A kognitív károsodás mellett az alváshiány – mondta – a fizikai jólétre is hatással van: a rendszeres pihenéshiány növeli a vérnyomásproblémák, a cukorbetegség, az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A pszichológus azt is hozzátette, hogy a legyengült immunrendszer sebezhetőbbé teszi az embert a fertőzésekkel szemben.