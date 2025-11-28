Egy pszichológus összehasonlította az alváshiány okozta károkat a sör okozta károkkal

N. Ruhr pszichológus szerint az éjszakai alváshiány komolyan befolyásolja az agyműködést. Hangsúlyozta, hogy ha valaki kevesebb mint négy órát alszik, az állapota ahhoz hasonlítható, mintha hat sört fogyasztana el. A szakember szerint ez a fajta alvás befolyásolja a koncentrációs képességet, lelassítja a reakcióidőt, megnehezíti a döntéshozatalt, és növeli a hibák valószínűségét, amelyek munkahelyi vagy közúti balesetekhez vezethetnek – írja a La Nacion .

A szakértő megjegyezte, hogy az alváshiány befolyásolja a figyelmet és gyengíti a memóriafolyamatokat. A kognitív károsodás mellett az alváshiány – mondta – a fizikai jólétre is hatással van: a rendszeres pihenéshiány növeli a vérnyomásproblémák, a cukorbetegség, az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A pszichológus azt is hozzátette, hogy a legyengült immunrendszer sebezhetőbbé teszi az embert a fertőzésekkel szemben.