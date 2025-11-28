2025. december 7., vasárnap

Előd

Egy orvos elmagyarázta, mikor jótékony hatású a kávé

Mikor okoz problémákat?

 2025. november 28. péntek. 16:54
Andrej Poljakov táplálkozási szakértő elmagyarázta, hogy a kávé melyik napszakban nyújtja a legnagyobb egészségügyi előnyöket. Az AiF szerint a szakember úgy véli, hogy a reggel a legjobb időpont a frissítő ital élvezetére: ilyenkor a szervezetnek extra energialöketre van szüksége.

Polyakov szerint nemcsak a megfelelő időpont megválasztása fontos, hanem a mennyiség kontrollálása is. Azt javasolja, hogy napi egy csészére korlátozzuk magunkat. Ha nem reagálunk a koffeinre, kettő is elfogadható, de azoknak, akiknek koffein-anyagcsere-problémáik vannak, kerülniük kell a minimum túllépését.

A táplálkozási szakértő bizonyos embercsoportoknak azt tanácsolja, hogy teljesen hagyják ki a kávét az étrendjükből. Ez vonatkozik a magas vérnyomásban vagy májbetegségben szenvedőkre, mivel az ital további terhet jelenthet számukra.

