Döbbenetes felfedezés a tinédzser kor végéről

 2025. november 28. péntek. 21:46
A kutatók, akiknek munkája a Nature Communications folyóiratban jelent meg, 3802 különböző korú ember agyvizsgálatának eredményeit hasonlították össze. Végül öt kulcsfontosságú fázist azonosítottak az emberi életben. Ezeket az időszakokat négy fordulópont választja el egymástól, amikor az agy átszerveződik.

32 éves kortól már az agyunk is felnőtt módban működik (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/Science Photo Library/CAIA Image

Gyermekkor - születéstől 9 éves korig
Ebben az időszakban az agy egy kisgyermekre hasonlít, aki kaotikusan sétál a parkban.

Serdülőkor – 9-től 32 éves korig
Az agy aktívan átszerveződik és eléri a csúcspontját, de ebben az időszakban fordulnak elő leggyakrabban a mentális zavarok.

Érettség – 32-től 66 éves korig.
Az agy „felnőtt módban” kezd működni. A változások lassabban mennek végbe, de a hatékonysága fokozatosan csökken.

Korai öregedés – 66 és 83 éves kor között
Minden funkció hanyatlik. Az agy különálló régiókra esik szét. Megjelenhetnek a demencia tünetei.

Késői öregedés – 83 éves kor után.
Ez az utolsó szakasz. A változások hangsúlyosabbá válnak, bár nem mindig befolyásolják negatívan a kognitív funkciókat.

A tudósok szerint az életkor, amelyben ezek a jelentős változások bekövetkeznek, személyenként változó lehet. A fordulópontok azonban egybeesnek a pubertáskorral, a gyermekvállalással és az egészségügyi problémák későbbi megjelenésével.

