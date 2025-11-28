Életmód
Döbbenetes felfedezés a tinédzser kor végéről
Rosszul tudtuk?
Gyermekkor - születéstől 9 éves korig
Ebben az időszakban az agy egy kisgyermekre hasonlít, aki kaotikusan sétál a parkban.
Serdülőkor – 9-től 32 éves korig
Az agy aktívan átszerveződik és eléri a csúcspontját, de ebben az időszakban fordulnak elő leggyakrabban a mentális zavarok.
Érettség – 32-től 66 éves korig.
Az agy „felnőtt módban” kezd működni. A változások lassabban mennek végbe, de a hatékonysága fokozatosan csökken.
Korai öregedés – 66 és 83 éves kor között
Minden funkció hanyatlik. Az agy különálló régiókra esik szét. Megjelenhetnek a demencia tünetei.
Késői öregedés – 83 éves kor után.
Ez az utolsó szakasz. A változások hangsúlyosabbá válnak, bár nem mindig befolyásolják negatívan a kognitív funkciókat.
A tudósok szerint az életkor, amelyben ezek a jelentős változások bekövetkeznek, személyenként változó lehet. A fordulópontok azonban egybeesnek a pubertáskorral, a gyermekvállalással és az egészségügyi problémák későbbi megjelenésével.