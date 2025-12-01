Azonosították az alkoholizmus öndiagnózisának módszereit

Az alkoholfüggőséget nem annyira az elfogyasztott mennyiség, hanem a viselkedésben, mentális állapotban és akár fiziológiában is megfigyelhető jelek kombinációja határozza meg – magyarázta Ruslan Isaev pszichiáter, narkológus, egy pszichiátriai és narkológiai klinika igazgatója.

A betegséget a korai stádiumban gyakran olyan kifejezésekkel álcázzák, mint az „ünnepnapokon”, „stresszel szembeni levezetésre” vagy „egy kicsit munka után” – mondta az orvos.

Elsősorban a mennyiségi és szituációs kontroll elvesztését azonosította az öndiagnózis jeleként, amelyek a függőség kialakulására utalhatnak.

„Valaki azt tervezte, hogy egy pohárra korlátozza magát, de többet ivott, vagy megígérte magának, hogy »csak a hétvégén«, de hét közben jön egy kifogás” – hozta fel példaként Isaev.

A függőség kialakulására utalhat a növekvő tolerancia, amikor egyre több alkoholra van szükség a kívánt hatás eléréséhez.

Egy másik jel a szervezet védekező mechanizmusainak elhalványulása, amikor a túlzott fogyasztás mellett már nem jelentkezik hányinger és hányás – jegyezte meg az orvos.

A pszichológiai függőség kialakulása is jelzi a betegséget, amikor előre felmerülnek az ivás gondolatai, és az alkohol a stresszoldás vagy a hangulatjavítás szokásos módjává válik – magyarázta Isaev.

Azt is sürgette, hogy az emberek figyeljenek a viselkedésbeli változásokra: ingerlékenység, szorongás, alvási problémák, ha „nem sikerült inniuk”.

„Előzetes önvizsgálathoz használhat egy egyszerű és sokatmondó módszert: próbáljon meg legalább 3-4 hétig tartózkodni az alkoholtól. Fontos, hogy ebben az időszakban figyelemmel kísérje az állapotát. Ha könnyen megfeledkezik az alkoholról, és nem tapasztal sóvárgást, irritációt vagy kényszeres gondolatokat, valószínűleg nem függő. Ha azonban belső feszültséget, alvászavarokat, ingerlékenységet tapasztal, vagy megpróbál „kifogást találni” az ivásra, ezek annak a jelei, hogy a kontrol meggyengült, és szakemberhez kell fordulnia” – osztotta meg a függőségi szakember.