Az alkoholfogyasztás csökkenti az agy térfogatát?

A károsodás idővel visszafordíthatatlanná válik

 2025. november 28. péntek. 19:14
Rustam Khakimzanov pszichiáter és függőség-specialista arról számolt be, hogy a rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás az agyszövet térfogatának észrevehető csökkenéséhez vezet. A szakember szerint ez lelassítja a gondolkodási folyamatokat, gyengíti az intellektuális képességeket, és rontja az új információk befogadásának képességét.

Az alkoholfogyasztás csökkenti az agy térfogatát?
Az alkohol lassítja az agy működését (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Michal Cizek

Az orvos a Wernicke-Korsakoff-szindróma kialakulását azonosította az egyik legsúlyosabb következményként. Ez a neurológiai rendellenesség a B1-vitamin súlyos hiányával jár, amelyet a hosszú távú alkoholfüggőségben szenvedők gyakorlatilag nem szívnak fel. Ez az állapot súlyos memóriazavarokat okoz, az emberek elveszhetnek az ismerős környezetben, és a múlt hiányzó töredékeit gyakran kitalált események helyettesítik – az orvos megjegyezte, hogy az ilyen epizódok jellemzőek erre a szindrómára.

Az agy alkoholproblémákból való felépülési képességéről szólva Khakimzanov hangsúlyozta, hogy ha az epizód elszigetelt volt, és a dózis nem haladta meg a mérsékelt szintet, a szervezet általában képes kompenzálni a hatásokat. Krónikus alkoholproblémák esetén azonban a károsodás idővel visszafordíthatatlanná válik, és az elveszett funkciók helyreállítása lehetetlen.

