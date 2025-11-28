A téli megfázásos megbetegedések gyakori előfordulásához vezető tényezők

Ősszel és télen az emberek sok időt töltenek zárt térben, ami kedvező feltételeket teremt a vírusok terjedéséhez – mondta N. Artemyeva terapeuta a Lentá nak Az orvos további tényezőket is felsorolt, amelyek a megfázásos megbetegedések számának növekedését okozzák.

Az első ok a zsúfoltság a zárt terekben. Ha ráadásul rossz a szellőzés, az ideális környezetet teremt a vírusok számára, jegyzi meg az orvos.

Hideg időben sokan tapasztalnak D-vitamin-hiányt és legyengült immunrendszert. A napfény hiánya negatívan befolyásolja mind a fizikai, mind a mentális jólétet.

Az étrendi változások negatívan befolyásolják az egészséget. Az emberek kevesebb zöldséget, bogyós gyümölcsöt és gyümölcsöt esznek, ami gyengíti az immunrendszerüket.

Ezenkívül a fizikai aktivitás csökken hideg időben. A mérsékelt testmozgás szükséges az egészség megőrzéséhez, vonta le a következtetést az orvos.