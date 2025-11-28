Életmód
A téli megfázásos megbetegedések gyakori előfordulásához vezető tényezők
Érdemes odafigyelni
Az első ok a zsúfoltság a zárt terekben. Ha ráadásul rossz a szellőzés, az ideális környezetet teremt a vírusok számára, jegyzi meg az orvos.
Hideg időben sokan tapasztalnak D-vitamin-hiányt és legyengült immunrendszert. A napfény hiánya negatívan befolyásolja mind a fizikai, mind a mentális jólétet.
Az étrendi változások negatívan befolyásolják az egészséget. Az emberek kevesebb zöldséget, bogyós gyümölcsöt és gyümölcsöt esznek, ami gyengíti az immunrendszerüket.
Ezenkívül a fizikai aktivitás csökken hideg időben. A mérsékelt testmozgás szükséges az egészség megőrzéséhez, vonta le a következtetést az orvos.