Ezt együk a fiatalabb megjelenésű bőrért

Mindannyian tudjuk, hogy az alvás, a testmozgás és a társas kapcsolatok az egészség alapvető pillérei. A tudomány szerint azonban egy tényező különösen az összes többi alapja: A táplálkozás az első számú tényező, a kiindulópont, amely a többit alátámasztja.

Mi az epigenetika?

Hogy megértsük, hogyan befolyásolják szokásaink génjeinket – és konkrétabban, hogyan aktiválja az, amit eszünk, a sejtek regenerálódását elősegítő, vagy éppen ellenkezőleg, a leépülésüket felgyorsító géneket: Gondoljunk a génjeinkre úgy, mint egy számítógép hardverére, az epigenetikára pedig úgy, mint egy szoftverre. A hardvert nem tudjuk megváltoztatni, de a szoftvert átprogramozhatjuk a napi döntéseinkkel: mit eszik, hogyan mozog, hogyan kezeli a stresszt. Például az alvás aktiválja a paraszimpatikus rendszert, és lehetővé teszi a sejtek regenerálódását. Pihenés nélkül a bőr egyszerűen nem tud regenerálódni. Az ilyen típusú napi döntések, mint például a pihenés előtérbe helyezése vagy az étrendre való odafigyelés, mindent megváltoztatnak; ezért lehet két ikerpárnak teljesen más a bőre.

A legjobb ételek az egészséges bőrért

Érthető, hogy az étrendünk jelentős szerepet játszik a bőrünk öregedésében. Például tudjuk, hogy az ételekben található tápanyagok olyan funkciókat támogatnak, amelyek hozzájárulnak az egészséges, ragyogó bőrhöz: az A-vitamin a sárgarépában, a C-vitamin a narancsban, az omega-3 zsírsavak a szardíniában. De vajon ezek az ételek a sejtek regenerálódását elősegítő gének aktiválásában is segítenek, ahelyett, hogy csökkentenék azokat? Felvázolunk néhány élelmiszerkategóriát, amelyekre támaszkodhatunk, hogy a bőr fiatalosnak tűnjön:

Fehérje

A fehérjék elengedhetetlenek a kollagén, a keratin és az elasztin szintéziséhez. Elég jó minőségű fehérje nélkül a bőr nem tud regenerálódni és megújulni. Ezenkívül bizonyos fehérjék, mint például a tojás, a hal, a hüvelyesek és a baromfi, metildonoroknak nevezett tápanyagokat tartalmaznak – például metionint, folátot vagy betaint –, amelyek szintén kis epigenetikus kapcsolóként működnek. Úgy működnek, hogy be- vagy kikapcsolják a regenerációs és öregedési folyamatokban részt vevő géneket. Ezért mind a fehérje mennyisége, mind a minősége számít.

Színes zöldségek

Valószínűleg mindannyian hallottunk már a különböző színű zöldségek fogyasztásának fontosságáról, de amit sokan nem tudnak, az az, hogy ezek a növényi pigmentek – más néven fitonutriensek – a génexpressziót is befolyásolják. Minden szín más-más génre hat: A piros ételek, mint például a paradicsom és a paprika, likopint tartalmaznak, egy antioxidánst, amely belső fényvédőként működik. A narancssárga ételek, mint a sárgarépa és a tök, gazdagok karotinoidokban, amelyek fényt és rugalmasságot biztosítanak. A zöld zöldségek, mint például a brokkoli, a rukkola vagy a spenót, segítenek a méregtelenítésben; a kék vagy lila zöldségek, mint például az áfonya, pedig gyulladáscsökkentők. A keresztesvirágú zöldségek, mint például a brokkoli, a káposzta vagy a rukkola, a kedvenc bőrápoló ételeink közé tartoznak: segítenek aktiválni az antioxidáns és méregtelenítő géneket.

A bőrt öregítő ételek

A spektrum másik oldalán azok az ételek találhatók, amelyek felgyorsítják az öregedést. A legnagyobb bűnös? A cukor. Három fő oka van annak, hogy az édességek nem jók: Először is, mert fehérjékhez kötődik, beleértve a kollagént is, és „karamellizálja” azokat, úgynevezett fejlett glikációs végtermékeket, vagy AGE-ket képezve, amelyek belülről öregítik a bőrt. Másodszor, mert krónikus gyulladást okoz, ami felgyorsítja a sejtkárosodást. Harmadszor pedig, mert megváltoztatja a bélmikrobiomot, befolyásolva a bőrt szintén befolyásoló baktériumok egyensúlyát. Ezért olyan káros a túl sok cukor, különösen a finomított vagy fehér cukor formájában.

Mi a helyzet a gyümölcsben lévő cukorral? Ha az egész gyümölcsből származik, nincs probléma. A rost modulálja a felszívódását, és védő fitonutrienseket biztosít. A probléma a gyümölcslevek vagy a túlzott fogyasztás esetén merül fel, mert a cukor túl gyorsan felszívódik, és a rost jótékony hatása elvész. A narancslé fogyasztása nem ugyanaz, mint egy narancs evése.