Hallott már a diétás rántott fagyiról? + VIDEÓ

Az összetört szívre a fagyi olyan, mint egy sebtapasz.

Szakítás után mindenkinek szüksége van egy kis édességmentsvárra. A szívfájdalom mellett a desszert legalább apró vigaszt tud nyújtani. A legklasszikusabb desszert ilyenkor a csokis fagyi, ám a hideg időjárásban aligha van kedvünk lefagyasztani a nyelvünket. A rántott fagyit azonban ilyenkor is nyugodtan kipróbálhatjuk – írja a life.hu.

A csokis házi fagyihoz szükség lesz 35 g mandulára, 35 g kesudióra, 7-8 magozott datolyára, 25 g zabpehelyre, 50 g lereszelt vagy apróra vágott étcsokira, 3 ek holland kakaóporra és 300 ml meleg tejre.

A panírhoz pedig 1 tálnyi ledarált corn flakes, 2 tojás és olaj szükséges.

Öntsük egy tálba a mandulát, a kesudiót, a datolyát, a zabpelyhet, az étcsokit és a kakaóport, majd öntsük rá a jó meleg tejet. Hagyjuk állni kb. 30 percet, hogy a meleg tej felolvassza a csokit. Ezután öntsük bele a masszát egy robotgépbe és keverjük vele simára. Végül öntsük egy hőálló tálba az összeállt fagyimasszát, majd dobjuk be a fagyasztóba 6-8 órára.

A kukoricapehely ledarálása után a már kifagyott házi fagyiból formázzunk kisebb vagy nagyobb gombócokat, és forgassuk meg őket a ledarált kukoricapehelyben. Majd csomagoljuk be őket fóliába, és tegyük vissza a fagyasztóba legalább 3 órára, hogy jól összeálljanak. Ezután melegítsük fel az olajat, majd a fagyasztóból kivett fagyit forgassuk meg tojásban és még egyszer a corn flakesben.

Ha elég meleg az olaj, dobjuk bele a fagyigolyókat, de jól vigyázzunk: ne hagyjuk az olajban túl sokáig, különben elfolyik. Maximum 30 másodpercig lehetnek a forró olajban.

