Ettől az egyszerű házi praktikától megszűnik a horkolás

Kevés dolog képes annyira kizökkenteni az éjszakai nyugalomból, mint a mellettünk fekvő társ horkolása. A folyamatos, mély hangok nemcsak a partner alvását teszik próbára – sokszor maga a horkoló fél szenved a legtöbbet.

A horkolás okai gyakran a légutak részleges elzáródására vezethetők vissza, ami akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. Jó hír azonban, hogy létezik egy könnyen hozzáférhető, természetes segítség, amit szinte minden konyhában megtalálunk – írja a mindmegette.hu.

A téli időszak kedvelt finomsága, a méz több mint édesség: valódi gyógyír. A szakemberek szerint akár egyetlen kanál méz lefekvés előtt hozzájárulhat a horkolás megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez.

A méz ugyanis gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságai segítenek mérsékelni a torok irritációját. Bevonja és nyugtatja a garatot, ami csökkenti a horkoló hangot okozó rezgéseket. Emellett segíti a légutak nyitva maradását, így a levegő szabadabban áramolhat.

A méz horkolás ellen tehát nem csupán népi bölcsesség: élettani hatásai valós, mérhető könnyebbséget adhatnak.

A horkolás okai számos tényezőre vezethetők vissza, de a jellegzetes hang mindig ugyanonnan ered: a garat és a légutak szűkülete miatt keletkező vibrációból. Különösen veszélyes lehet azonban az alvási apnoé, amikor a légzés időszakosan leáll – ez orvosi ellátást igényel. A petyhüdtté vált garatfalak ilyenkor teljesen elzárhatják a levegő útját, ami hosszú távon súlyos egészségügyi következményekkel járhat.

A méz mellett számos más otthoni praktika is segíthet a horkolás megszüntetésében. Ilyen például az eukaliptusz- és borsmentaolaj párologtatása vagy a kurkuma és az Omega-3 zsírsavak fogyasztása. De hatásos lehet az oldalfekvés, a megemelt párna vagy a megfelelő folyadékbevitel is, ami segít fenntartani a torok optimális nedvességét.