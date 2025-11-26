Elképesztő hatással van a szervezetünkre a rendszeres uborkafogyasztás

Többnyire nyáron esszük, pedig érdemes egész évben fogyasztani ezt a zöldséget. Az uborka verhetetlen a hidratálásban és a diétázás során is nyugodtan ehető.

Hidratáló, finom, viszonylag olcsó – és nemcsak a nyári hónapokban érdemes fogyasztani. Az uborka tele van vitaminokkal, amelyek támogatják a bőr egészségét, illetve antioxidánsokkal, amelyek jó hatást gyakorolnak a szívünkre. Emellett a kalóriatartalma is alacsony, így a diétás étrendbe is beépíthető – írja a mindmegette.hu.

Az uborka víztartalma nagyon magas, 100 g (kb. egy 6 cm-es darab) 96 g vizet tartalmaz. A hidratálás mellett ez teszi alacsony kalóriatartalmú étellé: egy darab uborka mindössze 10 kalóriát és 1,2 g cukrot tartalmaz, ezért nem emeli meg a vércukorszintet.

Az uborka számos antioxidáns polifenolt tartalmaz, ezek kikapcsolják a szabad gyököknek nevezett molekulákat, amelyek a szervezetünkben keringenek, károsítják DNS-ünket és betegségeket okoznak.

A kálium kimossa a felesleges nátriumot és folyadékot a szervezetből, a magnézium az izom- és idegműködéshez, valamint a fáradtság leküzdéséhez szükséges. A C-vitamin az egészséges ínyhez és bőrhöz járul hozzá. A K-vitamin részt vesz a véralvadásban, és bőrre kenve csökkentheti az erek duzzanatát és a véraláfutásokat. A Béta-karotin pedig erősíti az immunrendszert, valamint a szem és a bőr egészségét.

Az uborka héja a szilícium-dioxid egyik leggazdagabb forrása – ez egy ásványi anyag, amely fontos szerepet játszik az egészséges haj, bőr, köröm fenntartásában. A héjból arcpakolást is készíthetünk. Az uborka hűsíti és nyugtatja a bőrt, pépesítve nyugodtan használjuk napégésre, illetve hajpakolásnak is kipróbálható, támogatja a haj gyors növekedését.

Az uborkát a legjobb nyersen fogyasztani, akár önmagában vagy salátához adva is nagyon finom, de ehetjük tortillákhoz és szendvicsekhez is. De turmixként vagy nassolva is fogyaszthatjuk különböző szószokkal.