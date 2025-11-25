2025. december 7., vasárnap

Előd

Öt szobanövény, amelyek szinte egész évben virágoznak

Télen és nyáron egyaránt

 2025. november 25. kedd. 23:14
Vannak meglepően egyszerű szobanövények, amelyek szinte egész évben virágozhatnak.

Öt szobanövény, amelyek szinte egész évben virágoznak
Saintpaulia
Fotó: Leemage Bridgeman Images via AFP/©TOURMENTE/HorizonFeatures

A ragyogó és vidám muskátli (pelargonium) egész évben virágzik. Páratlan kedvenc a Saintpaulia (afrikaiibolya ibolya), amelynek finom bársonyvirágai különféle színekben ragyognak. A káprázatos "Vanka wet", virág amelyek fáradhatatlanul virágoznak. Az elegáns spathiphyllum (Vitorlavirág) fehér vitorlákkal teszi mind ezt, míg a korallvirág "blossfelda" sűrű virágsapkákkal – írja a news.ru.

A buja virágzáshoz ezeknek a növényeknek világos, diffúz fényre, rendszeres öntözésre van szükségük. Ületsse ezeket a szorgalmas szépségeket otthonába, amik az örök nyár és ünneplés légkörét adják, miközben lakását folyamatosan virágzó oázissá változtatják.

