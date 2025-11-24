Hogyan kell aludni, hogy ne fájjon a nyakunk és a hátunk?

Ez különösen azok számára fontos, akik nyak-, hát- és derékfájdalmakkal küzdenek.

„A legfontosabb szabály, hogy alvás közben a gerincnek meg kell őriznie fiziológiai görbületeit. Ha oldalról nézzük a testet, a gerinc vonalának meg kell ismételnie a természetes S-alakot. Elölről nézve pedig egyenesnek kell lennie, oldalirányú eltérések nélkül. Bármilyen egyensúlyhiány egyenetlen terheléseloszlást okoz a porckorongokon, a csigolyaközi ízületeken és az izmokon, ami reggelente merevségérzéssel vagy húzódó fájdalommal jelentkezik” – mondta az alváskutató, számol be a Championat.com.

Az optimális matrac közepes keménységű és mérsékelt rugalmasságú. A párna magasságának meg kell felelnie a váll szélességének: a nyaknak a gerinc folytatásának kell lennie, felfelé vagy lefelé való hajlítás nélkül. A legjobb 18–21 °C hőmérsékletű és 50–60% páratartalmú helyiségben aludni.

Ezenkívül 10-15 perccel alvás előtt hasznos könnyű nyújtó gyakorlatokat végezni – hajlításokat, körkörös vállmozgásokat, a gerinc enyhe nyújtását háton fekve. Az ágyból is helyesen kell felkelni – először oldalra kell fordulni, le kell engedni a lábakat, a kezekre támaszkodva lassan fel kell állni.