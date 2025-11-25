A Levis vezérigazgatója azt állítja, hogy a farmert nem kell mosni

A világ leghíresebb farmergyártójának, Levi Straussnak a igazgatójának, Chip Bergnek a kijelentése hihetetlen vitát váltott ki a közösségi hálózatokon, miután a Fortune által szervezett ökológiai konferencián azt mondta, hogy a farmert – nem szabad mosni.

Laza hangon Bergh rámutatott, hogy a farmerja „már egy éve nem látta a mosógépet”, hozzátéve, elegendő a kisebb foltokat szivaccsal vagy egy régi fogkefével eltávolítani, majd hagyni, hogy a nadrág kiszellőzzön.

További lépésként azt javasolta, hogy a farmert a fagyasztóban tartsák, mivel meggyőződött arról, hogy ez csökkenti a mikroorganizmusok terjedését és megszünteti a kellemetlen szagokat. „Még soha nem volt bőrbetegségem,” hangsúlyozta, meggyőződve arról, hogy szokatlan módszere nem okoz negatív hatást – írja a dnevno.

Hogyan lehet meghosszabbítani az élettartamukat?

A leggyakrabban megemlített üzenetek között ironikus összehasonlítások voltak, például: „Mosd meg a farmeredet fogkefével, és moss fogat a mosógépben”, míg mások kritizálták a környezet gondozása és a ruhák fagyasztóban tartása közötti ellentmondást, ahogy megjegyezték, az utóbbi elektromos áramot fogyaszt. Néhány felhasználó azon tűnődött, mennyi méreg szabadul fel a farmergyártás során, míg mások Berghet „őrültnek” nevezték.

Hogyan kell ténylegesen gondozni a farmert, és milyen gyakran kell mosni, hogy jó állapotban maradjon?

A farmer élettartama meghosszabbítható még szélsőséges módszerek, például fagyasztás nélkül is. A szakértők tanácsa szerint a farmert gépben lehet mosni, de csak alacsony hőmérsékleten, hogy megőrizze az anyag színét és szilárdságát.

Ajánlott kerülni a szárítót is, mert a magas hőmérséklet deformálhatja a rostokat, és teljesen kerülni kell a száraz tisztítást. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a farmert nem szabad kefével súrolni, mert az károsíthatja az anyagot, és a legjobb tárolási módja, ha a hajtogatott nadrágot a szekrényben tartjuk, nem pedig vállfán, hogy ne nyúljon ki.