Hogyan védjük az arcunkat télen?

Kesztyű a kézre, a csizma a lábra, sapka a fejre. Minden testrészünket tudjuk védeni a téli hidegtől, de mi van az arcunkkal? Egyáltalán meddig bírja az emberi arc a hideget?

Az arcunk télen meglepően sok mindent kibír, de a szél, a hideg, a száraz levegő és a pára hiánya együtt gyorsan irritálhatják, kiszáríthatják, sőt akár kisebb fagyási sérüléseket is okozhatnak. A bőrünk alapesetben jól alkalmazkodik a hőmérsékletváltozáshoz, de vannak határok. 0 és -10 fok között jelentősebb terhelés éri az arcot. Kipirosodás és érzékenység jelentkezhet. A szél sokszor rosszabb, mint maga a hőmérséklet (szélhűtés). –10 °C alatt néhány perc alatt károsodhat a bőr, főleg nedvesen vagy izzadtan. Megjelenhet a „szélcsípés” (windburn), esetleg enyhe fagyás. –20 °C alatt rövid idő (5–10 perc) is elég lehet a fagyási sérüléshez ha a bőr nincs védve. A legnagyobb kockázat a szél és a nedvesség (izzadság, hó) együtt.

Több praktikát is bevethetünk, hogy védjük az arcunkat. A vízbázisú, könnyű hidratálók ilyenkor kevésbé működnek. Érdemes a ceramidokat, a sheavajat, a vazelint, a lanolint, a glicerint és a hialuront választani. Ezek védőréteget alkotnak és bent tartják a nedvességet.

A legfontosabb takarni az arcunkat, amennyire csak lehet. Ehhez a legjobb ruhadarab a sapka, a sál és a maszk/balaclava. Érdemes szélálló kapucnit viselni.

Fontos, hogy ne mossunk arcot közvetlenül indulás előtt, ne használjunk vizes permeteket, tónikokat kint. A nedves bőr gyorsabban hűl, ami ez fagyási kockázatot jelenthet.

Az ajkak különösen sérülékenyek. Érdemes ajakbalzsamotot használni hidegben, de kerüljük a mentolos/látszólag hűsítő balzsamokat.

Hideg időben is érheti UV sugárzás a bőrünket, főleg havas környezetben. Ezért érdemes SPF 30–50-es naptejet használni.

Télen a fűtött levegő extrém száraz, de a több folyadék vagy a párásító segít.

Ha –10 °C alatt van a hőmérséklet és fúj a szél, akkor ne tartózkodjunk sokáig kint takarás nélkül.

A bőrünk több tünettel is jelzi, ha fázik vagy károsodik a bőrünk. Ilyen a zsibbadás, ami rossz jel, mert a bőr „kikapcsol”, de jelentkezhet égő, csípő érzés, erős pirosság, majd fehéres folt (enyhe fagyás), húzódás és repedezés

Ha a bőr érzékelése „eltűnik”, azonnal meleg helyre kell menni.