Három hibát kerüljön el, ha éjszaka felébred

A stressz, a munkaterhelés, a gondok és a zajok azok az okok, amelyek miatt sokan nem tudnak éjszaka nyugodtan aludni. Amikor megpróbálnak újra elaludni, sokan elkövetnek egy hibát.

Ha az ember felébred az éjszaka közepén – egyszerűen nem tud visszaaludni. Gyakran ez nem külső körülmények miatt van, hanem apró viselkedési hibák miatt, amelyek tudat alatt ébren tartják a testet. Alvásszakértők elmagyarázzák, mire kell figyelni ilyen pillanatokban - írja a focus.de.

1. Ne nézze az órát

Aki éjszaka felébred, ösztönösen a mobiltelefonjához nyúl vagy az ébresztőórara néz. De pont ez egy gyakori hiba. Az amerikai alvásszakértő, Jennifer L. Martin a Kaliforniai Egyetemről elmagyarázza: „Az emberek azonnal arra gondolnak, hogy mennyi ideig aludhatnak még, mielőtt fel kell kelniük.”

Ez a töprengés stresszt okoz a szervezetben, ami elősegíti az aktiváló hormonok, például a kortizol kiválasztását – és ezzel jelentősen megnehezíti az újbóli elalvást. Tanácsa: fordítsa meg az ébresztőórát, vagy tegye a okostelefont elérhetetlen helyre, hogy ne essen kísértésbe.

2. Ne kapcsoljon be erős fényt

Ha éjszaka felkel – például, hogy kimenjen a WC-re –, kerülje a erős fényt. A fény, különösen a magas kék tartalommal, gátolja a melatonin alvási hormon kiválasztását. Ezáltal a test jelzi: „Nap van” – és nehéz elaludni.

Jobb: Használjon gyenge éjszakai fényt vagy kis, közvetett fényforrásokat. Így a melatoninszint stabil marad, és a test gyorsabban vissza tud térni az alvási állapotba.

3. Ne forgolódjon feleslegesen az ágyban

Sokan éjszaka nyugtalanul forgolódnak egyik oldalukról a másikra, abban a reményben, hogy valamikor újra elalszanak. De ez gyakran éppen az ellenkezőjét eredményezi: az agy az ágyat ébrenléttel és nyugtalansággal társítja.

Az alvásgyógyászok tanácsa: csak akkor maradjon az ágyban, ha valóban fáradt. Keljen fel, menjen át egy másik szobába, és foglalkozzon valami nyugodt tevékenységgel – például olvasson el néhány oldalt egy könyvből, vagy oldjon meg egy keresztrejtvényt.

Fontos: kerülje a erős fényt és az elektronikus eszközöket, mivel a kék kijelzőfény szintén ébren tart.

Következtetés: már kis változások is segíthetnek abban, hogy éjszaka gyorsabban visszaaludjon. Ne nézzen az órára, ne legyen erős fény, és ne töprengjen az ágyban – ha betartja ezt a három alapszabályt, jelentősen növeli az esélyét a folyamatos, pihentető alvásra.