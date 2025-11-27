Életmód
Három hibát kerüljön el, ha éjszaka felébred
Sokan ismerik ezt az érzést
Ha az ember felébred az éjszaka közepén – egyszerűen nem tud visszaaludni. Gyakran ez nem külső körülmények miatt van, hanem apró viselkedési hibák miatt, amelyek tudat alatt ébren tartják a testet. Alvásszakértők elmagyarázzák, mire kell figyelni ilyen pillanatokban - írja a focus.de.
1. Ne nézze az órát
Aki éjszaka felébred, ösztönösen a mobiltelefonjához nyúl vagy az ébresztőórara néz. De pont ez egy gyakori hiba. Az amerikai alvásszakértő, Jennifer L. Martin a Kaliforniai Egyetemről elmagyarázza: „Az emberek azonnal arra gondolnak, hogy mennyi ideig aludhatnak még, mielőtt fel kell kelniük.”
Ez a töprengés stresszt okoz a szervezetben, ami elősegíti az aktiváló hormonok, például a kortizol kiválasztását – és ezzel jelentősen megnehezíti az újbóli elalvást. Tanácsa: fordítsa meg az ébresztőórát, vagy tegye a okostelefont elérhetetlen helyre, hogy ne essen kísértésbe.
2. Ne kapcsoljon be erős fényt
Ha éjszaka felkel – például, hogy kimenjen a WC-re –, kerülje a erős fényt. A fény, különösen a magas kék tartalommal, gátolja a melatonin alvási hormon kiválasztását. Ezáltal a test jelzi: „Nap van” – és nehéz elaludni.
Jobb: Használjon gyenge éjszakai fényt vagy kis, közvetett fényforrásokat. Így a melatoninszint stabil marad, és a test gyorsabban vissza tud térni az alvási állapotba.
3. Ne forgolódjon feleslegesen az ágyban
Sokan éjszaka nyugtalanul forgolódnak egyik oldalukról a másikra, abban a reményben, hogy valamikor újra elalszanak. De ez gyakran éppen az ellenkezőjét eredményezi: az agy az ágyat ébrenléttel és nyugtalansággal társítja.
Az alvásgyógyászok tanácsa: csak akkor maradjon az ágyban, ha valóban fáradt. Keljen fel, menjen át egy másik szobába, és foglalkozzon valami nyugodt tevékenységgel – például olvasson el néhány oldalt egy könyvből, vagy oldjon meg egy keresztrejtvényt.
Fontos: kerülje a erős fényt és az elektronikus eszközöket, mivel a kék kijelzőfény szintén ébren tart.
Következtetés: már kis változások is segíthetnek abban, hogy éjszaka gyorsabban visszaaludjon. Ne nézzen az órára, ne legyen erős fény, és ne töprengjen az ágyban – ha betartja ezt a három alapszabályt, jelentősen növeli az esélyét a folyamatos, pihentető alvásra.