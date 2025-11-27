A négy leggyakoribb ok, amiért nem tudja felmelegíteni az otthonát

Még a fűtés rendszeres bekapcsolása mellett is sokan küzdenek a hideggel. A rossz szigetelés, a belső dekorációban lévő apró hiányosságok vagy a rosszul beszerelt radiátorok is súlyosbíthatják a problémát.

Chloe Barrow belsőépítészeti szakértő négy leggyakoribb rejtett hibát tárt fel, amelyek miatt egy ház hidegebbé válik, mint kellene - írja a Mirror.

Bár a legtöbb ember rendszeresen ellenőrzi az ablakokat és ajtókat, a padlóburkolatok gyakran elhanyagoltak. „A rosszul szigetelt padlóburkolatok meglepően nagy problémát jelenthetnek” – magyarázza Barrow. „Még egy kis rés is elegendő ahhoz, hogy tönkretegye a központi fűtés hatását.”

Problémák a berendezéssel és a függönyökkel

Javasolja, hogy kézzel tapintsa végig a fa padló illesztéseit, hogy ellenőrizze, érez-e hideg levegő áramlást. A kisebb nyílásokat szalaggal vagy szivaccsal lehet lezárni, a nagyobb réseket pedig speciális tömítőanyaggal lehet kitölteni, vagy padlószivacsokat lehet beépíteni.

A radiátor hője nem tud hatékonyan keringeni, ha a bútorok vagy a hosszú függönyök elzárják az útját. „A radiátorhoz túl közel elhelyezett bútorok nagy mennyiségű hőt nyelhetnek el” – mondja Barrow. „Ugyanez vonatkozik a hosszú függönyökre is, amelyek a szövet mögött visszatartják a hőt.”

A szakértő azt tanácsolja, hogy hagyjunk néhány centiméter távolságot a radiátor körül, hogy a levegő szabadon keringhessen. Ha nehéz függönyöket használunk a huzat ellen, ügyelnünk kell arra, hogy azok a radiátor felett végződjenek, ne pedig rajta.

A termosztát beállítása

„Lehet, hogy ez nem tűnik tökéletesnek a belsőépítészeti szabályok szerint, de ha a meleg a prioritás, ez a kis változtatás jelentősen javíthatja a helyiség hangulatát” – teszi hozzá.

Sokan egyszerűen nem frissítik a termosztát beállításait, ami túlzott fogyasztáshoz vagy elégtelen fűtéshez vezet. „Jobb stabil, mérsékelt hőmérsékletet beállítani, mint folyamatosan állítgatni” – tanácsolja Barrow.

„Az intelligens termosztátok segíthetnek a kellemes hőmérséklet fenntartásában anélkül, hogy feleslegesen fogyasztanák az energiát.” Különösen érzékenyek a régebbi házak, amelyek falainak és mennyezetének szigetelése gyakran nem egységes.

Rossz szigetelés

„Akár 35% hő is elszivároghat a rosszul szigetelt területeken” – figyelmeztet Barrow. Ha a fűtés ellenére is állandóan hideg van a házban, érdemes szakértőt hívni, hogy felmérje a szigetelés állapotát. „A szigetelés az egyik legjobb hosszú távú befektetés a melegebb, energiahatékonyabb otthon érdekében” – zárja Barrow.