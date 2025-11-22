A szakember figyelmeztette az alkoholfogyasztókat az agyzsugorodásra

Egy szakember szerint az alkoholfogyasztás az agytérfogat csökkenéséhez vezet.

Egy pszichiáter és függőség-specialista felfedte az alkohol valódi hatását az agy egészségére.

„A rendszeres alkoholfogyasztás az agytérfogat fokozatos csökkenéséhez vezet – agykéreg-sorvadáshoz. Az agy szó szerint zsugorodik. A krónikus ivóknál mind a szürke-, mind a fehérállomány csökkenése tapasztalható. Ez közvetlenül befolyásolja az intelligenciát, a mentális sebességet és a tanulási képességet” – figyelmeztetett.

A Wernicke-Korsakoff-szindróma kialakulását még súlyosabb következményként írta le. Ez egy súlyos neurológiai rendellenesség, amelyet a B1-vitamin hiánya okoz, amelyet az alkoholisták gyakorlatilag mind tapasztalnak. Emlékezetkiesésként, dezorientációként és konfabulációként nyilvánul meg – amikor a személy képzeletbeli eseményekkel tölti ki az emlékezetében lévő hézagokat – magyarázta az orvos.

Azt is mondta, hogy az alkoholizmus kognitív károsodáshoz vezet. Az ember nemcsak feledékeny lesz, hanem elveszíti a memóriáját és a komplex viselkedési minták kialakításának képességét is – magyarázta a függőségi szakember.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy az agy képes-e felépülni az alkoholfogyasztás után kijelentette, hogy egyetlen mérsékelt ivás után a szerv képes megbirkózni a negatív következményekkel. Krónikus alkoholizmus esetén azonban a változások visszafordíthatatlanná válhatnak.