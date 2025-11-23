Sokan helytelenül állítják be a hűtő hőmérsékletét

Bár a hűtőszekrény az egyik legfontosabb háztartási háztartási eszköz, sokan évek óta akaratlanul is helytelenül állítják a hőmérsékletét, így veszélyeztetve az étel gyorsabb romlását vagy a túlzott hűtést.

A legtöbb hűtőben egy kis fehér számlap található, amely a jobb felső sarokban, az ajtó közelében található. Szabályozza a hőmérsékletet, de a számlapon látható számok nem jelzik Celsius-fokot, ami gyakran összezavarja a felhasználókat.

A számok valójában a hűtés erejét jelzik. Tehát a magasabb szám hűvösebb hűtőt jelent, nem fordítva. Egy felhasználó így magyarázta: "A nagyobbszám hidegebb... A tárcsán lévő számok a hűtőteljesítményt jelzik. Minél magasabb a szám, annál alacsonyabb a hűtő hőmérséklete. Ha ötösre teszed, akkor lesz a leghidegebb."

Sokan azonban az ellenkezőjét gondolták, az első számú 1°C-ot jelölte, ezért a hűtőt a legalacsonyabb szintre állították, és azt hiszik, hogy ez lesz a leghidegebb. Ez kényes ételek, például tej és hús romlásához vezethet, ha túl magas a hőmérséklet, vagy jégképződéshez a hűtő hátsó falán, ha túl alacsony - írja a dnevno.