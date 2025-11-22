Életmód
Ki ne egyen mandarint?
Egy táplálkozási szakértő véleménye
A mandarin Dél-Kínából érkezett Európába a 19. században
Fotó: AFP/foodcollection/Mood4Food/Turiot/Roulier
A mandarint sem szabad kisgyermekeknek adni, mivel már néhány szelet citrusféle is allergiát okozhat, írja a RIA Novosti.
A szakember megjegyezte, hogy a nagy mennyiségű gyümölcssav miatt a mandarin serkenti az emésztést, de éppen ezért számos gyomor-bélrendszeri betegségben szenvedőknek nem szabad fogyasztaniuk, különösen súlyosbodás esetén.
Ezenkívül a krónikus betegségben szenvedőknek orvoshoz kell fordulniuk a mandarin fogyasztása előtt – vonta le a következtetést a szakértő.