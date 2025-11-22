Ki ne egyen mandarint?

A. Starodubova gyermekspecialista azt tanácsolta, hogy a várandós nők és az allergiára hajlamosak korlátozzák a mandarin fogyasztását. A citrusfélékre allergiásoknak pedig teljesen ki kell zárniuk azokat az étrendjükből.

A mandarint sem szabad kisgyermekeknek adni, mivel már néhány szelet citrusféle is allergiát okozhat, írja a RIA Novosti.

A szakember megjegyezte, hogy a nagy mennyiségű gyümölcssav miatt a mandarin serkenti az emésztést, de éppen ezért számos gyomor-bélrendszeri betegségben szenvedőknek nem szabad fogyasztaniuk, különösen súlyosbodás esetén.

Ezenkívül a krónikus betegségben szenvedőknek orvoshoz kell fordulniuk a mandarin fogyasztása előtt – vonta le a következtetést a szakértő.