2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Ki ne egyen mandarint?

Egy táplálkozási szakértő véleménye

MH
 2025. november 22. szombat. 15:49
Megosztás

A. Starodubova gyermekspecialista azt tanácsolta, hogy a várandós nők és az allergiára hajlamosak korlátozzák a mandarin fogyasztását. A citrusfélékre allergiásoknak pedig teljesen ki kell zárniuk azokat az étrendjükből.

Ki ne egyen mandarint?
A mandarin Dél-Kínából érkezett Európába a 19. században
Fotó: AFP/foodcollection/Mood4Food/Turiot/Roulier

A mandarint sem szabad kisgyermekeknek adni, mivel már néhány szelet citrusféle is allergiát okozhat, írja a RIA Novosti.

A szakember megjegyezte, hogy a nagy mennyiségű gyümölcssav miatt a mandarin serkenti az emésztést, de éppen ezért számos gyomor-bélrendszeri betegségben szenvedőknek nem szabad fogyasztaniuk, különösen súlyosbodás esetén.

Ezenkívül a krónikus betegségben szenvedőknek orvoshoz kell fordulniuk a mandarin fogyasztása előtt – vonta le a következtetést a szakértő.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink