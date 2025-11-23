Hat hiba, amit mindenki elkövet a vécében

Mindenki naponta többször használja a vécét. Sokan hibáznak a folyamat során, ami legrosszabb esetben bélbetegségekhez, aranyérhez vagy székrekedéshez vezethet.

1. Nyitva hagyja a WC-fedőt öblítés közben: A nyilvános vécékben sok baktérium leselkedhet az ülésen. Ez az otthoni fürdőszobákban is előfordulhat, különösen, ha ezt a hibát követi el: szinte mindenki nyitva hagyja a fedelet mosogatáskor.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy ez jelentősen káros lehet az egészségre.

"Öblítés közben fölényfelhő keletkezik" – magyarázza Ernst Tabori higiéniai orvos. Az eredmény: Veszélyes baktériumok terjedhetnek a szobában. "Sok bélkórokozó, amely kisebb cseppekben rejtőzik el, így eléri a fürdőszoba felszínét," folytatja a szakértő.

2. Egyenesen ülni a vécén: A vécében ne hajolj előre. Ellenkező esetben túl nagy nyomás nehezedik a bélekre, ami aranyérhez vezethet.

3. Túl sokáig ott marad: Ha az okostelefonodat a vécére viszed, sok idő telhet el. Minél tovább maradsz, annál nagyobb a hemorroid kialakulásának kockázata.

4. Vidd az okostelefonodat a fürdőszobába: Ha a mobiltelefonodat használod, amikor vécére mész, a kórokozók rákerülhetnek. Ezek az arcodba kerülhetnek, amikor később telefonálsz az eszközzel.

5. Úgy mész a mosdóba anélkül, hogy igazán kellene: Tényleg csak akkor menj mosdóba, ha muszáj. Ellenkező esetben aranyér vagy anális hasadék lehetnek a következmények.

6. A WC-papír kiválasztása: A túl durva vécépapír irritálhatja a bőrt - írja a focus.de.