Három nassolnivaló a jobb éjszakai alvásért

Az étkezési szokásaink nagyban befolyásolhatják a nap folyamán fellépő energiaszintünket, sőt, még az alvásunk minőségét is. Általános tanács, hogy fogyasszunk elegendő fehérjét, kerüljük az étkezések közötti nassolásokat, és ügyeljünk arra, hogy a nap utolsó étkezését lefekvés előtt négy órával fogyasszuk el. Mindez ésszerűnek tűnik – vagyis egészen addig, amíg korgó pocakkal és megszállott elmével nem fekszünk az ágyban.

Kiderült, hogy egy délutáni nassolás mindent megváltoztathat – feltéve persze, hogy a szóban forgó nassolás a megfelelő tápanyagokat tartalmazza. Valójában a krononutrició elvei szerint, amely magában foglalja a test biológiai szükségleteinek megfelelő étkezést egy adott pillanatban, bizonyos tápanyagok délutáni fogyasztása drasztikusan elnyomhatja az éjszakai szundikat.

Miért jó nassolni?

Késő délután a szervezet vércukorszintje természetes módon lecsökken. Ráadásul a szerotonin, a jóllét érzését elősegítő és az alvás-ébrenlét ritmusát szabályozó hormon, a triptofán aminosavnak köszönhetően melatoninná szintetizálódik, amikor a nap lenyugszik. Mindkét tényező befolyásolhatja az étvágyunkat, ezért gyakran vágyunk egy kis nassolnivalóra, amint a munkanap véget ér.

Más szóval, a délutáni nassolnivaló utáni vágy teljesen természetes. De kulcsfontosságú, hogy mit együnk, amikor ránk tör a vágy. A cél az, hogy energiával lássuk el a szervezetet anélkül, hogy a vércukorszint megugrana – és hogy valami egészségeset együnk, ami telítettséget biztosít anélkül, hogy elrontaná a vacsorára az étvágyunkat.

A magnézium és a triptofán fontossága

A pihentető alváshoz a legjobb, ha olyan ételeket célzunk meg, amelyek gazdagok az alvást elősegítő tápanyagokban, például a magnéziumban és a triptofánban.

A magnéziumbevitel növelése étrend vagy táplálékkiegészítők révén kimutathatóan jelentősen javítja az alvás minőségét. A magnéziumnak is erős nyugtató hatása van. Az avokádó, az étcsokoládé (90%-ban nyers kakaó) és a dió kiváló forrásai ennek az értékes ásványi anyagnak. Legtöbben magnéziumhiányban szenvedünk a magas stressz és a rossz emésztés miatt, ami a tápanyagok rossz felszívódásához vezet.

A triptofán egy esszenciális aminosav és a melatonin, az alváshormon prekurzora. A triptofánban gazdag ételek fogyasztása elősegíti a melatonin szintézisét, és pozitív hatással van az éjszakájára. Emellett a szerotonin neurotranszmitter, más néven a boldogsághormon előanyaga is. A triptofán nagy mennyiségben található meg a banánban, a mandulában és a csokoládéban, pontosabban a kakaóban, ezért válasszon legalább 90%-os kakaótartalmú változatot.

Délutáni nassolnivalók, amelyek javítják az alvást:

Banán

A banán triptofánban, magnéziumban, B-vitaminokban és szénhidrátokban gazdag, így ideális gyümölcs nassolnivalóként. Ráadásul prebiotikus rostokban gazdag, amelyek táplálják a mikrobiotát, és így hozzájárulnak az erős immunrendszerhez a csíraszezonban.

Étcsokoládé

A magas kakaótartalmú csokoládé nagyszerű nassolnivaló magas magnéziumtartalmának köszönhetően, amely segít megbirkózni a mindennapi stresszel. Csak egy figyelmeztetés a csokoládéval kapcsolatban: Energizáló lehet, mivel koffeint és teobromint tartalmaz, ezért kerülje a közvetlen lefekvés előtti fogyasztását.

Mandula

Egy marék mandula növeli a triptofán szintet. Aktiváljuk őket úgy, hogy egy órán át egy pohár vízben áztatjuk, majd fogyasztás előtt lecsepegtetjük és megszárítjuk. Ez a lépés nemcsak ropogósabbá teszi őket, hanem deaktiválja a fitinsavat is, egy antinutrienst, amely megakadályozza az olyan ásványi anyagok, mint a vas, a cink és a kalcium megfelelő felszívódását.

3 recept egészséges délutáni nassolnivalóhoz

A banán, a mandula és a csokoládé fogyasztható önmagukban, vagy felhasználható ízletes, alvást javító délutáni nassolnivalók készítéséhez.

Az alábbiakban néhány egészséges lehetőséget mutatunk be:

-Egészséges forró csokoládé: Keverjünk össze egy csésze cukrozatlan mandulatejet 3 evőkanál nyers kakaóval (100%) és egy csipet fahéjjal, hogy segítsen szabályozni a vércukorszintet és őszi hangulatot adjon az italnak.

-Zen turmix: Keverjünk össze egy csésze cukrozatlan mandulatejet fél banánnal és 2 evőkanál nyers kakaóval (100% kakaó), valamint 2 evőkanál chia maggal, amelyeket előzőleg 10 percig áztattunk mandulatejben.

A chia mag aminosav-löketet biztosít hormonjaink és neurotranszmittereink, köztük a melatonin megfelelő szintéziséhez.

-Kiegyensúlyozott energiagolyók: Egy turmixgépben keverjünk össze egy banánt 4 evőkanál zsírszegény nyers kakaóval, egy csésze mandulaporral és öt datolyával, mag nélkül.

Formázzunk a tésztából kis golyókat. Hűvös helyen tároljuk. Együnk meg két vagy három ilyen energiagolyót nassolnivalóként. Ezek kis tápanyagbombák.