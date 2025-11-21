A tudósok feltárták az eszközök mentális képességekre gyakorolt ​​hatását

Ausztrál kutatók felfedezték, hogy az elektronikus eszközök gyakori használata negatívan befolyásolja az intelligenciát. Egy 34 tanulmány metaanalízise a kütyük használatának különböző formáit vizsgálta, beleértve az internetezést, a virtuális játékokat és a közösségi médiát.

Azok, akik több időt töltöttek képernyők előtt, alacsonyabb intellektuális képességeket mutattak, mint azok, akik nem használtak elektronikus eszközöket. A kutatók azt találták, hogy ezek a felhasználók csökkent képességgel rendelkeztek arra, hogy hosszú ideig egy állandó ingerre koncentráljanak. Továbbá kevésbé kontrollálták az automatikus reakcióikat.

Az ausztrál kutatók még nem állapították meg, hogy a csökkent koncentráció oka az elektronikus eszközök használata volt-e. Vannak azonban olyan tanulmányaik, amelyek megerősítik az összefüggést a csökkent szellemi kapacitás és az elektronikus eszközök gyakori használata között - írta meg a Gismeteo.