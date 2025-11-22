A legtöbben helytelenül tárolják az olívaolajat

A szakértő figyelmeztet, hogy a helytelen tárolási körülmények miatt az olaj minősége sokkal gyorsabban csökken, így nem ritka, hogy egy már kinyitott üveg szagtalanná, íztelenné válik.

Rowland King, a Quality Bottles tárolási szakértője és igazgatója megerősítette, hogy ez a hiányosság sok háztartásra jellemző. Szerinte a legrosszabb, amit az olívaolajjal tehetünk ha a tűzhely mellett, hőforrás közelében vagy közvetlen napfényben tároljuk.

King elmagyarázta: „Az olívaolaj rendkívül érzékeny a hőre és a fényre. Mindkettő felgyorsítja az oxidációt, ami lebontja az olaj természetes antioxidánjait, és az íz, az aroma és a tápérték csökkenését okozza. Végül — elromlik.”

Hozzátette, hogy ez a hiba „sokkal elterjedtebb, mint azt az emberek gondolják”, ami azt jelenti, hogy sok brit valójában a prémium olajját már a boltban is megsemmisíti. Az elmúlt években rekordárak megdöntették az összes rekordot, így az olívaolaj elhibázott tárolása pénzügyi csapás, amit sokan nem tudnak elkövetni - írja a dnevno.