Életmód

Új módszert találtak fel az elhízás leküzdésére

Diéták, gyógyszerek vagy műtét nélkül

MH
 2025. november 21. péntek. 4:50
A neves Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói a Science Advances című folyóiratban arról számoltak be, hogy egy ígéretes új fogyókúrás módszert fejlesztettek ki, amely nem invazív és nem igényel semmilyen ijesztő injekciót. Megjegyzik, hogy ez egy gyógyszer szájon át történő bevételét jelenti, ami azt a becsapós hatást váltja ki az agyból, hogy azt higgye, jóllakott.

A felnőtt lakosság több mint felét érinti túlsúly vagy elhízás (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Science Photo Library/FCA/Science Photo Libra/DigicomPhoto

Projektjük megvalósításához az MIT tudósai úgy döntöttek, hogy a szervezet éhségjelző rendszerére összpontosítanak. Azt találták, hogy a jóllakottság érzése és az étvágy megszűnése fizikai és neurológiai mechanizmusok kombinációja. A fizikai hajtóerő ebben az esetben a gyomorfalak tágulása a bevitt étel hatására.

A tudósok azon tűnődtek, hogy vajon ezek az érzések kiválthatók-e a gyomor megtöltése nélkül. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a végtagok izmaira gyakorolt ​​rezgések hamis nyújtásérzetet kelthetnek. Hasonló technikát alkalmaztak a gyomor esetében is.

Tudósok létrehoztak egy kis, szájon át bevehető kapszulát, amely rezeg, amikor a gyomorba kerül. A tesztek során egy sertéscsoportnak adták be 20 perccel étkezés előtt, 108 étkezés során. A rezgések körülbelül fél órán át tartottak, miközben az eszköz bármely más ételhez hasonlóan haladt át a gyomor-bél traktuson.

Az eredmények azt mutatták, hogy a kapszula étkezés előtti bevétele nemcsak a sertések jóllakottsági hormonszintjét növelte, hanem 40%-kal csökkentette az elfogyasztott táplálék mennyiségét, és látható mellékhatások nélkül mérsékelte az átlagos súlygyarapodásukat.

A kutatók abban reménykednek, hogy az új technika utat nyit a nem invazív elhízáskezelések előtt a jövőben.

