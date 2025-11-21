Új módszert találtak fel az elhízás leküzdésére

A neves Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói a Science Advances című folyóiratban arról számoltak be , hogy egy ígéretes új fogyókúrás módszert fejlesztettek ki, amely nem invazív és nem igényel semmilyen ijesztő injekciót. Megjegyzik, hogy ez egy gyógyszer szájon át történő bevételét jelenti, ami azt a becsapós hatást váltja ki az agyból, hogy azt higgye, jóllakott.

A felnőtt lakosság több mint felét érinti túlsúly vagy elhízás (képünk illusztráció)

Projektjük megvalósításához az MIT tudósai úgy döntöttek, hogy a szervezet éhségjelző rendszerére összpontosítanak. Azt találták, hogy a jóllakottság érzése és az étvágy megszűnése fizikai és neurológiai mechanizmusok kombinációja. A fizikai hajtóerő ebben az esetben a gyomorfalak tágulása a bevitt étel hatására.

A tudósok azon tűnődtek, hogy vajon ezek az érzések kiválthatók-e a gyomor megtöltése nélkül. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a végtagok izmaira gyakorolt ​​rezgések hamis nyújtásérzetet kelthetnek. Hasonló technikát alkalmaztak a gyomor esetében is.

Tudósok létrehoztak egy kis, szájon át bevehető kapszulát, amely rezeg, amikor a gyomorba kerül. A tesztek során egy sertéscsoportnak adták be 20 perccel étkezés előtt, 108 étkezés során. A rezgések körülbelül fél órán át tartottak, miközben az eszköz bármely más ételhez hasonlóan haladt át a gyomor-bél traktuson.

Az eredmények azt mutatták, hogy a kapszula étkezés előtti bevétele nemcsak a sertések jóllakottsági hormonszintjét növelte, hanem 40%-kal csökkentette az elfogyasztott táplálék mennyiségét, és látható mellékhatások nélkül mérsékelte az átlagos súlygyarapodásukat.

A kutatók abban reménykednek, hogy az új technika utat nyit a nem invazív elhízáskezelések előtt a jövőben.