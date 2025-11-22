Életmód
Mely gyakorlatok védik az agyat az életkorral összefüggő károsodásoktól?
Egy orvos elmagyarázta
Az orvos hangsúlyozta, hogy aggodalomra adnak okot azok a helyzetek, amikor valaki ismételten ugyanazokat a keresztrejtvényeket oldja meg, de nem képes felidézni az ismételt kérdésekre adott válaszokat. Az ilyen dinamika gyakran kognitív diszfunkcióra utal, és ilyen esetekben szakemberhez kell fordulni – hangsúlyozta.
A neurológus azt is javasolta, hogy válasszunk egy intellektuális hobbit, ami örömet okoz. Ez lehet sakk, énekleckék, egyszerű matematikai feladatok megoldása, vagy bármilyen más hobbi, ami aktív agyi aktivitást igényel. Kezdetben, tisztázta, a legjobb, ha egyszerűbb feladatokat választunk, majd áttérünk a kihívást jelentőbbekre. Mkhitaryan szerint minél több időt szentel valaki intellektuális tevékenységeknek, annál észrevehetőbben javul a memóriája.