Mely gyakorlatok védik az agyat az életkorral összefüggő károsodásoktól?

E. Mkhitaryan neurológus emlékeztette az embereket , hogy sokkal korábban, nem pedig később kell gondoskodniuk agyuk egészségéről. Szerinte a rendszeres mentális gyakorlatok segítenek megőrizni a memóriát és a koncentrációs képességeket hosszabb ideig. Megjegyezte, hogy minden olyan feladat alkalmas, amely mentális aktivitást igényel, például a rejtvények vagy a találós kérdések megoldása. Fontos azonban, hogy folyamatosan növeljük a gyakorlatok nehézségét: csak így lesz hatékony a tréning.

Az orvos hangsúlyozta, hogy aggodalomra adnak okot azok a helyzetek, amikor valaki ismételten ugyanazokat a keresztrejtvényeket oldja meg, de nem képes felidézni az ismételt kérdésekre adott válaszokat. Az ilyen dinamika gyakran kognitív diszfunkcióra utal, és ilyen esetekben szakemberhez kell fordulni – hangsúlyozta.

A neurológus azt is javasolta, hogy válasszunk egy intellektuális hobbit, ami örömet okoz. Ez lehet sakk, énekleckék, egyszerű matematikai feladatok megoldása, vagy bármilyen más hobbi, ami aktív agyi aktivitást igényel. Kezdetben, tisztázta, a legjobb, ha egyszerűbb feladatokat választunk, majd áttérünk a kihívást jelentőbbekre. Mkhitaryan szerint minél több időt szentel valaki intellektuális tevékenységeknek, annál észrevehetőbben javul a memóriája.