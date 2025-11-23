Megnevezték azokat az egyszerű reggeli ételeket, amelyek segítenek meghosszabbítani az életet

Dan Buettner, a hosszú élet szakértője a 20minutosnak elmondta , hogy a napi menüválasztás közvetlenül befolyásolja a várható élettartamot. Azt mondja, hogy a szokásos cukros gabonapelyheket vagy a sült szalonnát reggelente kerülni kell: azokban a régiókban, ahol különösen magas a százévesek népessége, a reggeli étkezések sokkal egyszerűbbek és rostban gazdagabbak.

Megjegyezte, hogy az ilyen helyeken az első étkezés növényi alapú ételek köré épül. Büttner azt javasolja, hogy a napot rizzsel, babbal, avokádóval vagy könnyű zöldséglevesekkel kezdjük. A szakértő hangsúlyozta, hogy a legjobb, ha teljes egészében növényi alapú reggelit fogyasztunk, és a túlzottan feldolgozott ételek nem alkalmasak a reggeli menübe, mivel lemerítik az energiát.

Olga Pomoinetskaya gasztroenterológus korábban megosztotta véleményét az ideális reggeliről. Úgy véli, hogy a szervezet számára egészségesebb, ha reggel elsősorban fehérjéket és zsírokat fogyaszt. Megfelelő alternatívákként a halat, a tojást, a vajat és a pástétomot említette. Azt is javasolta, hogy húsz perccel étkezés előtt igyunk meg egy pohár meleg vizet – szerinte ez segít felgyorsítani az anyagcserét és csillapítja az éhséget.