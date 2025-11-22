Kutatók kiszámolták, mennyi kávét és teát kell inni ahhoz, hogy tovább éljünk

Brit tudósok kiszámították a kávé és a tea optimális arányát az élet meghosszabbítása szempontjából. A British Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a legalacsonyabb a korai halálozás kockázata azoknál az embereknél figyelhető meg, akik naponta 7-8 csésze kávét isznak, két rész kávé és három rész tea arányt tartva be.

A tanulmányban több mint 182 000 brit lakos vett részt, akiknek adatait a UK Biobank projektből vették . A kutatók 13 éven át követték nyomon egészségi állapotukat. Megállapították, hogy azoknál a résztvevőknél, akik ezt a „kiegyensúlyozott rendszert” követték, kisebb valószínűséggel fordultak elő halálos kimenetelű szövődmények szív-, érrendszeri, légzőszervi és emésztőrendszeri betegségekből.

A tudósok hangsúlyozták, hogy a pozitív hatás csak megfelelő folyadékbevitel – legalább napi négy pohár folyadék – esetén volt megfigyelhető. Kisebb mennyiségeknek nem volt jelentős hatása az élettartamra.

A kutatók szerint az előnyök titka a két italban található hatóanyagok kombinációjában rejlik: a klorogénsavban, amely a kávéban található, és ismert az erek és a belek erősítéséről, valamint a teában található katechinekben, amelyek gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek az anyagok együttesen fokozzák a szervezet antioxidáns védekezőképességét.

A szakértők azonban óva intenek a túlzott koffeinfogyasztástól, mivel a túl sok megnövekedett pulzusszámot és alvási problémákat okozhat. Ezért megjegyzik, hogy a mértékletesség a legfontosabb.