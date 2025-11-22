Erre az egy dologra van szükségük hetente a férfiaknak

Mutatjuk, mire jutott egy brit kutatás. Félre a piszkos gondolatokkal, és vegyük komolyan a férfiak boldogságát! Tudomány ide vagy oda, ez sok nő számára fog fejfájást okozni.

Azt már mind tudjuk, hogy a nőknek mire van szükségük ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyenek. Egy kis csajos program itt, egy kis énidő ott, és máris feltöltődve tudják tovább gördíteni életük fonalát. De mi a helyzet a férfiakkal? Egy érdekes kutatás olyan eredményre jutott, amit a párkapcsolatban élő hölgyek nagy része nehezen fog szó nélkül hagyni.

Mire van szüksége a férfiaknak?

Erre a kérdésre a legtöbben talán ugyanazzal válaszolnának: minél gyakoribb intim együttlétre. Az Oxfordi Egyetem kutatói rávilágítottak, hogy se a kacér kezdeményezés, se a kanapés meccsnézés nem elég ahhoz, hogy a férfiak valóban jól érezzék magukat a bőrükben.

Robin Dunbar pszichológus, a társas és evolúciós idegtudományok egyik legismertebb szakértője szerint a férfiak mentális, érzelmi és testi jóllétéhez nem a párjukra, inkább a barátaikra van szükségük. Méghozzá nem is hetente egyszer, hanem egyből kétszer. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy azok a férfiak, akik hetente rendszeresen találkoznak a barátaikkal, kevésbé hajlamosak a depresszióra, gyorsabban gyógyulnak fel a betegségekből, és boldogabbnak érzik magukat. Ez pedig nem a véletlen műve, hiszen a fesztelen, személyes érintkezés során szervezetükben endorfin, vagyis boldogsághormon szabadul fel.

Tehát elég heti két szabad este a srácokkal, hogy a hét többi részében vidámabb, egészségesebb és felszabadultabb lehessen a férfi.

A legtöbb férfi mégsem szakít elég időt a barátaira. Ott a karrier, a család és még ezernyi más kötelezettség, amelyektől már a havi egy sörözés is luxusnak számít. Mi marad? A napi csoport chat és a heti online videójáték közbeni beszélgetés foszlányok. A pszichológus azonban arra figyelmeztet, hogy az online kapcsolattartás egyszerűen nem képes pótolni a személyes találkozókat. A hormonálisan megélt kötődéshez egyszerűen látni kell a másik arcát és hallani a nevetését – például egy viccen, amire utána rá lehet kontrázni – írta meg a Life.