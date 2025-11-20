Egy új Alzheimer-kutatás segíthet az embereknek emlékezni szeretteikre

Az Alzheimer-kór és demencia című folyóiratban megjelent új tanulmány szerint az agy idegsejtjei körüli védő „hálózatok” lebomlása magyarázhatja, hogy az Alzheimer-kóros betegek miért nem ismerik fel szeretteiket.

Ennek a neurodegeneratív betegségnek az egyik súlyos következménye a családtagok és barátok emlékeinek elvesztése. Azonban az ehhez a romláshoz vezető agyi változások pontos oka továbbra is tudományos vita tárgya.

A Virginiai Egyetem (USA) kutatói szerint a családtagok felismerésének zavara összefüggésben állhat a neuronokat körülvevő védő „hálózatok” pusztulásával. Laboratóriumi egereken végzett kísérletek során a tudósok felfedezték, hogy ezen struktúrák elvesztésének megakadályozása segít megőrizni a múltbeli társas kapcsolatokkal kapcsolatos emlékeket.

A szerzők úgy vélik, hogy a felfedezés utat nyithat az Alzheimer-kórban szenvedő betegek új kezeléseinek kifejlesztése előtt.