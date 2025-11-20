Egy szakértő felfedte a cukor teljes elhagyásának következményeit

Marina Rossi gasztroenterológus arról számolt be , hogy a cukor teljes kiiktatására irányuló kísérletek az étrendből nemcsak hogy nem hozzák meg a várt előnyöket, hanem akár ronthatják is a szervezet állapotát. Szerinte a cukor teljes kiiktatása lehetetlen, nem utolsósorban azért, mert a cukor és analógjai számos élelmiszerben megtalálhatók.

Az orvos hangsúlyozta, hogy fontos, hogy ne zárjuk ki a gyümölcsöket, zöldségeket és tejtermékeket a napi étrendünkből. Az ilyen korlátozások súlyos vitamin- és antioxidánshiányhoz vezethetnek, megzavarhatják az anyagcserét, sőt negatívan befolyásolhatják a mentális egészséget is. Az orvos arra is emlékeztetett, hogy a természetes élelmiszerekben található cukrok fontos szerepet játszanak a normális testi funkciók fenntartásában.

Azt is megjegyezte, hogy a bolti édességek és a természetes cukrok ugyanazt a terhet viselik: kis mennyiségben ártalmatlanok, de túlzott fogyasztásuk súlygyarapodáshoz és egyéb egészségügyi problémákhoz vezet. Ezért a szakember a mértékletességet javasolja az édességek teljes mellőzése helyett.

Ha valaki erős desszertéhséget érez, az orvos legalább a napi bevitel csökkentését javasolja. Ahogy a Daily Mirror is beszámol róla, a gasztroenterológus arra sürgette az embereket, hogy a szigorú korlátozások helyett az ésszerű fogyasztást válasszák.