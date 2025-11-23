2025. december 7., vasárnap

Előd

A tudósok összefüggést azonosítottak egy fogyókúrás gyógyszer és a látásromlás között

Egyes betegeknél látásvesztéshez vezethetnek

MH
 2025. november 23. vasárnap. 14:16
A JAMA és a The Conversation című folyóiratokban megjelent két új tudományos cikk szerint a népszerű fogyókúrás gyógyszerek súlyos szembetegségeket okozhatnak, amelyek egyes betegeknél látásvesztéshez vezethetnek.

A tudósok összefüggést azonosítottak egy fogyókúrás gyógyszer és a látásromlás között
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/Microgen Images/Smd

Egy tanulmány közel 1,5 millió ember adatait elemezte, és megállapította, hogy a szemaglutid vagy tirzepatid típusú gyógyszereket szedő cukorbeteg betegeknél megnő a látóideg-károsodás kockázata. Különös figyelmet fordítottak egy ritka, de rendkívül veszélyes állapot, az úgynevezett nem artériás anterior ischaemiás optikus neuropátia kockázatára. Ez az állapot csökkenti vagy blokkolja a látóideg véráramlását.

A második tanulmány eredményei szerint a betegek jellemzően csak az egyik szemük látásának elvesztése után veszik észre a problémát. Erre az állapotra nincs hatékony kezelés.

Korábbi adatok szerint a szemaglutid mellékhatásaként 1:10 000 esélye van neuropátia kialakulásának. Az új tanulmány azonban azt mutatja, hogy a szemaglutidot vagy tirzepatidot szedő 159 000 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg közül 35 000-nél – azaz körülbelül 2500 emberből 1-nél – alakult ki neuropátia.

