A szakértők azonosították a krónikus fáradtság kiváltó okát

Egy amerikai kutatócsoport új adatokat mutatott be a krónikus fáradtság szindróma lehetséges mögöttes okairól. A Frontiers in Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány egy olyan mechanizmust ír le, amelyet a standard vizsgálati módszerekkel sokáig nem tudtak kimutatni. Kiderült, hogy az ezzel a diagnózissal diagnosztizált emberek jelentős részénél rejtett légzési problémák jelentkeznek, amelyeket a rutinvizsgálatok nem mutatnak ki.

Egy kétnapos kísérlet során a kutatók 57 krónikus fáradtság szindrómában (CFS) szenvedő embert vizsgáltak, és összehasonlításképpen 25 olyan önkéntest toboroztak, akik nem mutattak ilyen panaszokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a betegek 42%-ánál instabil, diszfunkcionális légzés jelei mutatkoztak. További 32%-uknál krónikus hiperventillációt diagnosztizáltak. Mindkét állapot gyakran egyszerre fordult elő – és ez a kombináció a kontrollcsoport egyetlen résztvevőjénél sem volt megfigyelhető.

Az azonosított légzési mintákat szédülés, szapora szívverés, nehézlégzés és súlyos fáradtság kísérheti. A tanulmány szerzői szerint ezek a zavarok az autonóm idegrendszer diszfunkciójával állnak összefüggésben. A kutatók azt is megjegyezték, hogy az ilyen légzési rendellenességek súlyosbíthatják a fizikai megterhelés utáni közérzet romlását, ami jellemző a krónikus fáradtság szindrómára (CFS).

A csapat úgy véli, hogy a légzési szokások módosítása új terápiás utat jelenthet az ebben a betegségben szenvedők számára.