Újabb súlyos betegséggel hozták összefüggésbe a D-vitamin hiányt

Kapcsolatot találtak a jól ismert vitamin hiánya és a depresszió között. Egy új kutatás szerint a D-vitamin szintje befolyásolja, hogyan érezzük magunkat.

A tanulmány több mint hatvan korábbi kutatás adatait elemezte. A depresszió különösen gyakori volt azoknál, akiknél a D-vitamin-szint 30 nmol/L alá esett. Bár a kutatók nem állítják, hogy a depresszió mögött kizárólag a D-vitamin-hiány áll, hozzájárulhat a mentális betegség kialakulásához.

Miért okozhat a D-vitamin-hiány depressziót?

A D-vitaminnak fontos szerepe van az agy működésében. Segít a hangulat szabályozásában, és csökkenti a gyulladásokat. Ha túl kevés van belőle, az nemcsak a közérzetünkre hat, hanem fizikai tüneteket is okozhat. Ilyen a fáradtság, az izomgyengeség és a csontfájdalom - írta meg az Origo.

A szakértők óvnak attól, hogy a D-vitaminra csodaszerként tekintsünk. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a pótlása megelőzné vagy kezelné a depressziót.

Azt viszont ajánlják, hogy aki depressziós, ellenőriztesse a D-vitamin-szintjét!

A hiány pótlása ugyanis fontos lehet a csontoknak és az immunrendszernek is.

Hogyan tarthatjuk fenn a megfelelő D-vitamin-szintet?

Töltsünk napi 10–30 percet a napon, de az erős UV-sugárzást kerüljük;

együnk D-vitaminban gazdag ételeket, például tojássárgáját, gombát vagy halat;

szükség esetén kérjünk orvosi tanácsot a kiegészítőkről.

A kutatás egyértelműen kijelenti, hogy érdemes elkerülni a 30 nmol/L alatti D-vitamin-szintet, mert ott már jelentősen nőhet a depresszió kockázata.