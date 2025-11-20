Életmód
Újabb súlyos betegséggel hozták összefüggésbe a D-vitamin hiányt
A szakértők óvnak attól, hogy a D-vitaminra csodaszerként tekintsünk
A tanulmány több mint hatvan korábbi kutatás adatait elemezte. A depresszió különösen gyakori volt azoknál, akiknél a D-vitamin-szint 30 nmol/L alá esett. Bár a kutatók nem állítják, hogy a depresszió mögött kizárólag a D-vitamin-hiány áll, hozzájárulhat a mentális betegség kialakulásához.
Miért okozhat a D-vitamin-hiány depressziót?
A D-vitaminnak fontos szerepe van az agy működésében. Segít a hangulat szabályozásában, és csökkenti a gyulladásokat. Ha túl kevés van belőle, az nemcsak a közérzetünkre hat, hanem fizikai tüneteket is okozhat. Ilyen a fáradtság, az izomgyengeség és a csontfájdalom - írta meg az Origo.
A szakértők óvnak attól, hogy a D-vitaminra csodaszerként tekintsünk. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a pótlása megelőzné vagy kezelné a depressziót.
Azt viszont ajánlják, hogy aki depressziós, ellenőriztesse a D-vitamin-szintjét!
A hiány pótlása ugyanis fontos lehet a csontoknak és az immunrendszernek is.
Hogyan tarthatjuk fenn a megfelelő D-vitamin-szintet?
- Töltsünk napi 10–30 percet a napon, de az erős UV-sugárzást kerüljük;
- együnk D-vitaminban gazdag ételeket, például tojássárgáját, gombát vagy halat;
- szükség esetén kérjünk orvosi tanácsot a kiegészítőkről.
A kutatás egyértelműen kijelenti, hogy érdemes elkerülni a 30 nmol/L alatti D-vitamin-szintet, mert ott már jelentősen nőhet a depresszió kockázata.