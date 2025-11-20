2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Újabb súlyos betegséggel hozták összefüggésbe a D-vitamin hiányt

A szakértők óvnak attól, hogy a D-vitaminra csodaszerként tekintsünk

MH
 2025. november 20. csütörtök. 6:17
Megosztás

Kapcsolatot találtak a jól ismert vitamin hiánya és a depresszió között. Egy új kutatás szerint a D-vitamin szintje befolyásolja, hogyan érezzük magunkat.

Újabb súlyos betegséggel hozták összefüggésbe a D-vitamin hiányt
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/R3F/Science Photo Library

A tanulmány több mint hatvan korábbi kutatás adatait elemezte. A depresszió különösen gyakori volt azoknál, akiknél a D-vitamin-szint 30 nmol/L alá esett. Bár a kutatók nem állítják, hogy a depresszió mögött kizárólag a D-vitamin-hiány áll, hozzájárulhat a mentális betegség kialakulásához.

Miért okozhat a D-vitamin-hiány depressziót?

A D-vitaminnak fontos szerepe van az agy működésében. Segít a hangulat szabályozásában, és csökkenti a gyulladásokat. Ha túl kevés van belőle, az nemcsak a közérzetünkre hat, hanem fizikai tüneteket is okozhat. Ilyen a fáradtság, az izomgyengeség és a csontfájdalom - írta meg az Origo.

A szakértők óvnak attól, hogy a D-vitaminra csodaszerként tekintsünk. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a pótlása megelőzné vagy kezelné a depressziót.

Azt viszont ajánlják, hogy aki depressziós, ellenőriztesse a D-vitamin-szintjét!

A hiány pótlása ugyanis fontos lehet a csontoknak és az immunrendszernek is.

Hogyan tarthatjuk fenn a megfelelő D-vitamin-szintet?

  • Töltsünk napi 10–30 percet a napon, de az erős UV-sugárzást kerüljük;
  • együnk D-vitaminban gazdag ételeket, például tojássárgáját, gombát vagy halat;
  • szükség esetén kérjünk orvosi tanácsot a kiegészítőkről.

A kutatás egyértelműen kijelenti, hogy érdemes elkerülni a 30 nmol/L alatti D-vitamin-szintet, mert ott már jelentősen nőhet a depresszió kockázata.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink