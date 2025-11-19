Mit jelent a nyelv színének megváltozása?

Sz. Szamedov onkológus megjegyezte, hogy a nyelv állapota gyakran a testben zajló folyamatokat tükrözi. Szerinte az egészséges nyelv általában sima felületű és halvány rózsaszín árnyalatú, kifejezett repedések vagy vastag lepedék nélkül. A reggel megjelenő vékony, világos réteget természetesnek tartja: az étkezéssel jár, és a szájhigiénia során könnyen eltávolítható.

A szakember megjegyezte, hogy a vastagabb, sárgás bevonat az emésztőrendszer problémáira utalhat. Továbbá a nyelv színe is fontos információkat szolgáltat. Samedov elmagyarázta, hogy a gyomorproblémák a nyelv fehér vagy sárgás elszíneződését okozhatják. A majdnem feketés árnyalatot a májat és az epevezetékeket érintő problémákkal társítja. Az orvos a bíbor színt a szív- és érrendszeri állapotok és fertőzések jelének azonosította. A lila árnyalat, magyarázta, oxigénhiány miatt jelentkezhet.

Az onkológus hangsúlyozta, hogy egyes embereknél a sekély mintázatok vagy apró repedések normálisak. Ha azonban egy korábban sima, rózsaszín felület hirtelen barázdákkal borul be, az ok arra, hogy orvoshoz forduljon.