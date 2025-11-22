Milyen veszélyekkel jár a C-vitamin hiánya?

A C-vitamin kizárólag kívülről jut be az emberi szervezetbe, de létfontosságú – magyarázta S. Bayramova bőrgyógyász egy Peter doktorral folytatott beszélgetésben.

Ahogy az orvos elmagyarázta, elengedhetetlen a normális immunfunkció fenntartásához. Segít a kollagénképződésben is, ami javítja a bőr rugalmasságát és elősegíti a sebgyógyulást.

A hiány skorbuthoz vezethet, amely betegség vérző ínyvel, fogvesztéssel, valamint a csontok és kötőszövetek gyengülésével jár.

Ezenkívül az ember fogékonyabbá válik a fertőzésekre, a sebek lassabban gyógyulnak, a haj és a bőr állapota romlik, a szív- és érrendszeri betegségek előrehaladnak, a csontszövet gyengül, és megnő a rák kialakulásának valószínűsége.

Milyen élelmiszerek tartalmaznak sok C-vitamint?

A legnagyobb mennyiségű C-vitamin citrusfélékben, bogyós gyümölcsökben, brokkoliban, zöldpaprikában, spenótban és káposztában található – vonta le a következtetést az orvos.