 2025. november 20. csütörtök. 4:43
A sós ételek iránti állandó vágyat gyakran a szokásos étkezési szokásokkal magyarázzák, de néha a szervezettel kapcsolatos problémák jele is lehet. Ezt magyarázta Dr. S. Ionov.

Miért vágyunk a sós ételekre?
A só a benne lévő ionok miatt befolyásolja a test folyadékháztartását is
Fotó: AFP/BSIP/Chassenet

A szakember szerint a só elengedhetetlen a központi idegrendszer megfelelő működéséhez. A túlzott nátriumbevitel azonban anyagcserezavarokat és cukorbetegséget válthat ki. Ha valaki rendszeresen sós ételeket kíván pusztán megszokásból, ezen a hajlamon általában könnyű változtatni. A sós ételek iránti tartós vágy azonban víz-elektrolit egyensúlyhiányra utalhat, magyarázza a Lenta.

Az orvos megjegyezte, hogy a szervezet belső környezetének normális pH-értéke 7,2 és 7,4 között van. Amikor az egyensúly a lúgos reakció felé tolódik el, fokozódik a sós ételek iránti vágy. Továbbá ez a vágy néha endokrin rendellenességekkel vagy a vér alacsony nátrium-klorid-szintjével is összefüggésben állhat.

A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyen állapotok gyakran örökletesek. A szervezet savasságának normálistól való eltérése lehetséges problémákra utalhat. Ilyen helyzetekben az orvos endokrinológus felkeresését javasolja.

