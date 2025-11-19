Miért jobb nem cukrozott kávét inni?

Japán tudósok egereken végzett kutatások során megállapították , hogy a cukros vagy mesterséges édesítőszerekkel dúsított kávé jobban megzavarja a rágcsálók cirkadián ritmusát, mint egy adalékanyagok nélküli ital.

A tanulmányban az egereket több csoportra osztották a kapott ital típusa alapján: az első csoport sima vizet (kontroll), a második 0,1% koffeintartalmú vizet, a harmadik pedig 0,1% koffeintartalmú, 1% szacharózzal vagy 1% szacharinnal (mesterséges édesítőszerrel) édesített vizet kapott. A cél az édesített koffeintartalmú italok cirkadián ritmusra és a perifériás biológiai órára gyakorolt ​​hatásának vizsgálata volt.

Az eredmények azt mutatták, hogy az édesített koffeintartalmú vizet fogyasztó egerek aktivitása az éjszakairól a nappalira változott , és cirkadián ciklusuk időtartama 26-30 órára nőtt (a normál ~24 órához képest).

Ezeket a változásokat még sérült központi cirkadián órájú egerekben is megfigyelték, vagy állandó fényviszonyok között tartották őket.

Továbbá, koffeinnel édesített egerekben a cirkadián ritmusok kevésbé stabilak lettek: az aktivitás kezdeti és véges fázisa eltérő volt, és a perifériás biológiai órák olyan szervekben, mint a vesék és a máj, csökkent ritmusamplitúdót és fázis-eltolódást mutattak a szervek között, ami deszinkronizációra utal.

Így egy édesített koffeintartalmú ital megzavarja az egerek cirkadián ritmusát, növeli azok időtartamát, ami a nappali aktivitás eltolódását és a perifériás biológiai óra deszinkronizációját okozza, aminek jelentős biológiai következményei lehetnek.

További kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy az édesített koffeintartalmú italok ugyanolyan hatással vannak-e az emberekre. A kutatók azonban megjegyzik, hogy a vizsgálatban használt koffeinkoncentráció (0,1%) majdnem kétszerese volt egy tipikus kávéadagban található koffeinkoncentrációnak (60 mg/100 ml), míg a szacharóz/cukor koncentrációja körülbelül tízszer alacsonyabb volt, mint egy energiaitalban.