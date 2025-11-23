2025. december 7., vasárnap

Előd

Életmód

Jelentősen megnövelheti az élettartamot a rendszeres kávéfogyasztás

Az egészségre is hat

MH
 2025. november 23. vasárnap. 4:01
Az Ageing Research Reviews című folyóiratban a múlt hónapban publikált 50 kávéval kapcsolatos tanulmány elemzése kimutatta, hogy a rendszeres kávéfogyasztás legalább 1,8 évvel növeli a várható élettartamot.

Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Futsi

Megjegyzendő, hogy a tanulmányban a tudósok nemcsak azt vizsgálták, hogy meddig éltek az emberek, hanem azt is, hogy mennyire voltak egészségesek, és azt találták, hogy a kávéfogyasztók hosszabb ideig maradtak egészségesek.

A kávét jellemzően kizárólag a koffeinnel társítják, egy természetes stimulánssal, amely nem mindig előnyös. Kutatásaik során azonban a kutatók nagyrészt a kávéban található egyéb vegyületekre összpontosítottak, amelyekből több mint kétezer található, és amelyek viszont pozitív egészségügyi hatásokkal bírhatnak. Ezek közé tartoznak különösen a polifenolok – antioxidánsok és gyulladáscsökkentő növényi vegyületek, amelyek csökkentik az oxidatív stresszt.

