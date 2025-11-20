Hogy hat az étkezés a stresszoldásra?

A stressz testre gyakorolt ​​hatását nemcsak sétákkal és relaxációs gyakorlatokkal, hanem kiegyensúlyozott étrenddel is csökkenthetjük. L. Denisenko táplálkozási szakértő magyarázta ezt a KP-nek adott interjújában.

Megjegyezte, hogy az érzelmi állapot fokozásának egyik leggyorsabb módja az étcsokoládé fogyasztása. Összetevői serkentik az endorfinok felszabadulását, és körülbelül negyven gramm elegendő a látható hatás eléréséhez.

A szakember szerint érdemes többféle káposztát – fehér káposztát, kelbimbót és brokkolit – beilleszteni a napi étrendbe. Ezek a zöldségek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek csökkentik a szorongás és a depresszió súlyosságát. Továbbá a keresztesvirágúak családjába tartozó növények gazdagok kénvegyületekben. Ezek az elemek segítenek aktiválni a tumorsejtek növekedésének elnyomásáért felelős enzimeket.

A táplálkozási szakértő felsorolta azokat az ételeket is, amelyek szintén segíthetnek a stressz enyhítésében. Ilyenek például a zeller, az édesgyökér, a kamillatea, az olívaolaj, a fokhagyma, a magas zsírtartalmú hal, valamint a bogyós gyümölcsök, mint az áfonya, a málna, a szeder és a fekete ribizli. Szerinte ezek az ételek támogatják a szervezetet az érzelmi stressz időszakaiban, és segítenek finoman stabilizálni a testet.