2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Ez a megfizethető termék csökkenti a légzőszervi betegségek kockázatát

Egy táplálkozási szakértő figyelmeztetett

MH
 2025. november 19. szerda. 10:49
Megosztás

A légúti vírusok aktív terjedésének szezonjában a rendszeres alma támogathatja a tüdőfunkciót, mondta L. Denisenko táplálkozási szakértő a KP-nek.

Ez a megfizethető termék csökkenti a légzőszervi betegségek kockázatát
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/SKX/Science Phot/Sebastian Kaulitzki

Emlékeztetett arra, hogy a kutatások azt mutatják, hogy azok az emberek, akik naponta legalább egy almát esznek, kisebb valószínűséggel szenvednek légúti megbetegedésekben. A szakember szerint ezeknek a gyümölcsöknek a rendszeres fogyasztása segíti a tüdő jobb működését.

A táplálkozási szakértő hangsúlyozta, hogy az alma védő hatással van a légzőrendszerre, csökkentve a dohányfüst és a légszennyezés hatásait. Ez a támogatás különösen fontos azokban az időszakokban, amikor a vírusfertőzések a szokásosnál aktívabbak.

Denisenko szerint a szervezet számára leghasznosabb gyümölcsök a helyi eredetűek – azok, amelyek ismerős éghajlaton érnek, és egyenesen a fáról fogyaszthatók. Ezek az almák a létfontosságú vitaminok és ásványi anyagok teljes skáláját tartalmazzák.

A szakértő azt javasolta, hogy olyan gyümölcsöket válasszunk, amelyeket nem kezeltek kémiailag. A táplálkozási szakértő hangsúlyozta, hogy ezek a gyümölcsök biztosítják a legnagyobb egészségügyi előnyöket, és segítenek megerősíteni a szervezet védekezőképességét.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink