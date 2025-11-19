Életmód
Ez a megfizethető termék csökkenti a légzőszervi betegségek kockázatát
Egy táplálkozási szakértő figyelmeztetett
Emlékeztetett arra, hogy a kutatások azt mutatják, hogy azok az emberek, akik naponta legalább egy almát esznek, kisebb valószínűséggel szenvednek légúti megbetegedésekben. A szakember szerint ezeknek a gyümölcsöknek a rendszeres fogyasztása segíti a tüdő jobb működését.
A táplálkozási szakértő hangsúlyozta, hogy az alma védő hatással van a légzőrendszerre, csökkentve a dohányfüst és a légszennyezés hatásait. Ez a támogatás különösen fontos azokban az időszakokban, amikor a vírusfertőzések a szokásosnál aktívabbak.
Denisenko szerint a szervezet számára leghasznosabb gyümölcsök a helyi eredetűek – azok, amelyek ismerős éghajlaton érnek, és egyenesen a fáról fogyaszthatók. Ezek az almák a létfontosságú vitaminok és ásványi anyagok teljes skáláját tartalmazzák.
A szakértő azt javasolta, hogy olyan gyümölcsöket válasszunk, amelyeket nem kezeltek kémiailag. A táplálkozási szakértő hangsúlyozta, hogy ezek a gyümölcsök biztosítják a legnagyobb egészségügyi előnyöket, és segítenek megerősíteni a szervezet védekezőképességét.