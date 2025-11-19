Ételek, amelyek észrevétlenül szívrohamot és stroke-ot okozhatnak

A feldolgozott élelmiszerek gyakori fogyasztása súlyos szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet – figyelmeztet Irina Jakovleva gasztroenterológus. Szerinte az ilyen termékek jellemzően nagy mennyiségű sót tartalmaznak, a túlzott sófogyasztás pedig növeli a magas vérnyomás kockázatát. Ez az állapot közvetlenül összefügg a szívroham és az agyi érkatasztrófák kockázatával.

A szakember megjegyezte, hogy jelentős mennyiségű só jut a szervezetbe kolbászokon, sajtokon, különféle szószokon, fagyasztott ételeken és gyorséttermi ételeken keresztül. A szív terhelésének csökkentése érdekében az orvos a gyakrabban történő főzést javasolja, írja a Lenta.

A túlzott cukorfogyasztás nem kisebb veszélyt jelent Jakovleva szerint. A túlzott cukorfogyasztás hozzájárul a súlygyarapodáshoz, növeli a trigliceridszintet és a cukorbetegség kockázatát. Mindezek a tényezők negatívan befolyásolják a szív- és érrendszert.

Az orvos nem tiltja be teljesen a szénsavas italokat, energiaitalokat, édesített joghurtokat, sütiket, cukorkákat és a bolti gyümölcsleveket, de hangsúlyozza, hogy mértékkel és kis adagokban kell fogyasztani őket. Továbbá az orvos a címkék gondos elolvasását kéri. Minél egyszerűbbek a termék összetevői, annál jobb. Ha az összetevők listája több mint két tucat összetevőt tartalmaz, a termék nem tekinthető egészségesnek – összegezte a szakember.