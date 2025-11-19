2025. december 7., vasárnap

Előd

Életmód

Egy hiba, ami rossz leheletet és ínykárosodást okoz

Különös figyelmet kell fordítani a nyelvre

 2025. november 19. szerda. 11:25
Irina Grishina higiénikus részletesen elmagyarázta a megfelelő szájhigiéniát és a legjobb eredményt biztosító fogmosási mozdulatokat. Hangsúlyozta, hogy a fogmosást naponta kétszer kell végezni – reggel és este. Fontos, hogy a kefét körülbelül 45 fokos szögben az ínyhez képest helyezzük el, hogy hatékonyabban távolítsuk el a lepedéket az ínyvonalnál.

Egy hiba, ami rossz leheletet és ínykárosodást okoz
A fogmosásnak is megvan a technikája
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul

Grishina azt javasolja, hogy a fogak külső és belső felszínén is gyengéd, söprő mozdulatokkal tisztítsuk meg a fogakat. Ez a módszer különösen alkalmas az érzékeny ínyűek számára, akik túl nagy nyomás esetén gyorsan vérezhetnek.

Az étel rágásával kapcsolatos területek más megközelítést igényelnek: itt a kefét előre-hátra kell mozgatni, hogy megtisztítsuk az egyenetlen foltokat és repedéseket. A szakember elmagyarázza, hogy különös figyelmet kell fordítani a nyelvre, amelynek felülete bevonatot képez, ami gyakran a kellemetlen szag forrása.

A hagyományos fogkefe mellett a higiénikusok a fogselyem használatát is javasolják a napi rutinba. Segít a fogközök tisztításában, ahová a sörték nem mindig érnek el. A fogköztisztító kefék és a víztisztító, amely a száj nehezen elérhető részeit tisztítja, szintén segíthetnek a tisztaság fenntartásában.

