Miért olyan nehéz lefogyni?

A tudósok rájöttek

 2025. november 18. kedd. 20:11
A Cell folyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a fogyást a szervezet veszélyjelzésként érzékeli. Ahelyett, hogy fenntartaná a fogyást, védekező mechanizmusokat aktivál, és igyekszik megőrizni a meglévő zsírraktárakat.

Miért olyan nehéz lefogyni?
A plusz kilók gyorsan felszaladnak, de a leadásuk már komoly kihívás (képünk illusztráció)
Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA / AFP

A tanulmány szerzői azt találták, hogy az agy a fogyásra az éhség fokozásával és az anyagcsere lassításával reagál. Ezek a változások fenntartják azt a zsírszintet, amelyet az agy normálisnak és „biztonságosnak” tart. Ezért van az, hogy sok embernek nehézséget okoz fenntartani a fogyását a korlátozó diéták után.

Dán tudósok megjegyzik, hogy ez a neurobiológiai reakciókomplexum teszi olyan nehézzé a testsúly megtartását: a szervezet stresszes helyzetként érzékeli a fogyást, és megpróbálja visszanyerni az elvesztett súlyt.

A bélhormon-jeleket célzó meglévő gyógyszerek valóban csökkentik az étvágyat, de ez a hatás csak a kezelés időtartama alatt tart. A kutatók szerint végül elérhetővé válnak olyan módszerek is, amelyek az energiaegyensúlyt szabályozó idegi áramköröket célozzák meg. Ez a stratégia, ahogy azt javasolják, segíthet az agy új, egészségesebb testsúlyhoz való átprogramozásában.

