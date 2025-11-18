Melyik burgonyát válasszuk?

Egy séf a burgonya kiválasztásának és tárolásának árnyalatairól beszélt a Lentának .

A szakértő szerint ez az élelmiszer gazdag rostban, szénhidrátokban, kalciumban, magnéziumban, káliumban, valamint A-, B- és C-vitaminban. Ezenkívül a közepes méretűek a leghasznosabbak, nem pedig a nagyok vagy a kicsik. Fontos ellenőrizni a rothadás, nyálka vagy egyéb hibák jeleit is.

Még ha le is vágjuk a burgonya romlott részét, vagy megfőzzük, a méreganyagok akkor is benne maradnak. Az ilyeneket nem szabad megenni, hogy elkerüljük a kellemetlen következményeket.

A burgonyát sötét, jól szellőző, alacsony páratartalmú és 3–4°C-nál nem magasabb hőmérsékletű helyen érdemes tárolni. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, elveszíti tápanyagait, megváltozik az állaga, vagy megromlik. Ha nincs pince vagy kamra, hűvös sarkok vagy üvegezett erkély alkalmas. A hűtőszekrényben a burgonyát sötét zacskóban vagy légmentesen záródó edényben, fénytől védve kell tárolni.