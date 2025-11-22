Kutatók váratlan védelmet fedeztek fel az időskori rák ellen

Egy amerikai kutatócsoport felfedezte, hogy az előrehaladott életkor jelentősen lelassíthatja a rák progresszióját. A Nature Aging című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy a tüdőrák körülbelül háromszor ritkábban alakul ki idősebb laboratóriumi rágcsálóknál, és jelentősen lassabban terjed, mint a fiatalabb állatoknál.

Ennek tesztelésére a kutatók két éven át figyelték meg az egereket, megvárva, amíg elérték az idős kort. Ezt követően minden egérben azonos genetikai változásokat indukáltak, ami tumornövekedéshez vezetett a tüdősejtekben. Az összehasonlítás szembetűnő különbséget tárt fel: a fiatal egerekben a tumorok gyakrabban jelentek meg, gyorsan növekedtek, és nagyobb szövetterületeket érintettek. Az idősebb egerekben a változásokat ritkábban figyelték meg, és kicsik maradtak.

A tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy az életkorral összefüggő változások komplex halmaza – a genetikai szabályozástól és a DNS stabilitásától kezdve az immunrendszer működéséig – lelassíthatja a daganatok kialakulását és későbbi fejlődését. A PTEN gén különös figyelmet keltett: deaktiválása fiatal állatokban drámaian felgyorsította a daganat növekedését, de gyakorlatilag semmilyen hatással nem volt a folyamat előrehaladására idősebb állatokban.

A kutatók megjegyzik, hogy eredményeik elsőként bizonyítják, hogy az előrehaladott életkor bizonyos körülmények között korlátozhatja a rosszindulatú sejtek fejlődését. Úgy vélik, hogy ezen mechanizmusok megértése segíteni fog új megközelítések kidolgozásában a rákmodellezésben, és új utakat kínál a terápiás kutatások számára.