Így hidratáljuk a hajunkat a hajtípusunk alapján

A kiszáradt hajszálak súlyos következményeinek elkerülése érdekében elengedhetetlen tudni, hogyan hidratálja a haját. És bár igaz, hogy a legtöbb hajhidratáló tanács és hajformázó termék mindenkire alkalmazható, a szárazság leküzdésére még mindig van helyes és helytelen módszer. A haj hidratálásának nem is annyira titkos titka az, hogy olyan terméket (vagy hármat) válasszunk, amely a megfelelő összetevőket tartalmazza, és amelyek a legjobban működnek a hajtípusunkkal.

Tehát, ha nem tudjuk, hol vagy hogyan kezdjünk hozzá a hidratált hajhoz, mi segítünk. Az alábbiakban lebontjuk, hogyan közelítsük meg a száraz hajat minden hajtípus és textúra esetén. Az egészséges hajhoz vezető út itt kezdődik.

A száraz haj okai

A hajtípus és a textúra befolyásolja, hogy a hajunk hogyan tartja meg a nedvességet. A vékonyszálú haj könnyen kiszáradhat a hőformázástól és a túlzott mosástól, annak ellenére, hogy hajlamosabb a zsírosodásra. A vastag haj ezzel szemben nehezen szívja fel egyenletesen a nedvességet, ami száraz hajvégekhez vezethet. A göndör haj természetes módon hajlamosabb a szárazságra, mivel alacsony porozitású, ami megnehezíti a természetes olajok számára, hogy lefelé haladjanak a hajszálon, és a tápláló összetevők hatékonyan behatoljanak.

De hogyan szárad ki a haj egyáltalán? Bőrgyógyászok szerint a száraz haj akkor következik be, amikor a fejbőr nem termel elegendő természetes olajat, vagy amikor a hajszálak elveszítik a nedvességet. Ennek okai számos különböző dologra vezethetők vissza, de a leggyakoribbak a következők:

-Agresszív összetevők

A használt termékek lehetnek a hajunk kiszáradásának fő okai. Legyünk óvatosak az olyan samponokkal, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a szulfátok és az alkohol, mivel ezek eltávolíthatják a természetes olajokat, és szárazzá és töredezésre hajlamossá tehetik a hajat.

-Túlzottan forró hajformázás

Nehéz lehet letenni a hajsütővasat, de érdemes takarékosan használni. A forró hajformázó eszközök túlzott hője lebontja a haj fehérjeszerkezetét és kimeríti a nedvességet. Ezáltal a hajszálak törékennyé és gyengévé válnak. Ha mégis forró hajformázó eszközt használ, az egyik legjobb hajvédő tipp a hővédő spray vagy egy termék használata a károsodás minimalizálása érdekében.

-Kémiai kezelések

A kémiai kezelések, mint például a színező kezelések különféle károkat okozhatnak a hajunkban, ha nem vagyunk óvatosak. Ezek a kezelések károsíthatják a kutikulát, és fokozott nedvességvesztéshez vezethetnek.

-Környezeti stresszorok

Az olyan környezeti tényezők, mint a napsugárzás vagy a száraz időjárás, az úszómedencékből származó klór,kiszáríthatják a hajat. Az UV-sugárzás és a szennyezés károsíthatja a haj kutikulát, lehetővé téve a nedvesség elszivárgását, és idővel szárazsághoz vezetve.

-Olajtermelés hiánya

Az öregedéssel a fejbőrünkben csökken az olajtermelés, ami kiszáradáshoz vezet. A túl kevés olajtermelés hatással lehet a haj szárazságára és kiszáradására. Ha a fejbőröe kevés olajat termel, a haja nem kaphat elegendő természetes nedvességet. Ez különösen gyakori a göndör vagy durva hajban, ahol az olaj nehezebben jut le a hajszálakon.

Hogyan hidratáljuk a vékonyszálú hajat?

A haj hidratálásának többféle módja van a hajtípustól függően. A vékonyszálú haj hidratálásának kulcsa a könnyű és tápláló összetevők közötti tökéletes egyensúly megtalálása. Keressen olyan termékeket, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a hialuronsav, a glicerin vagy az aloe vera, amelyek hidratálnak anélkül, hogy zsíros maradványt hagynának maguk után. Használjon könnyű balzsamot, és kerülje a nehéz olajokat vagy krémeket. Egy kiöblítendő balzsam spray vagy egy dúsító balzsam is segíthet a hidratálásban anélkül, hogy a hajat lapossá tenné.

Hogyan hidratáljuk a vastagszálú hajat?

Minél vastagabb a haj, annál gazdagabb összetevőkre van szükség. Olyan termékeket keressenek, amelyek shea vajat vagy kókusz- és argánolajat tartalmaznak, hogy mélyen hidratálják a hajszálakat, és bent tartsák a nedvességet. Használjon hidratáló sampont és balzsamot, és próbáljon meg hetente mélyhidratáló kezelést beiktatni. A gazdag olajokat és fehérjéket tartalmazó hajpakolások segíthetnek a hidratáltság helyreállításában, az olaj alapú szérumok pedig a hajmosás után bezárják a nedvességet. Próbáljon ki egy balzsampakolást, vagy válasszon egy éjszakai pakolást az extra hidratálásért.

Hogyan hidratáljuk természetesen a göndör hajat?

A vastag hajhoz hasonlóan az intenzív hidratálást biztosító termékek és összetevők hidratálják a göndör hajat is. A természetesen göndör és szálas haj alacsony porozitású hajápolást igényel. Keressen olyan összetevőket, mint a moringa olaj, a szkvalán és az argánolaj a mély hidratálás biztosításához a fürtök kiemelésére és a szárazság megelőzésére.

Hogyan hidratáljuk az öregedő hajat?

Ahogy öregszünk, hajunk szárazabb és törékenyebb lesz. A haj ciklusa az életkor előrehaladtával változik, lerövidül a növekedési fázisban töltött idő és a termelt faggyú mennyisége. A haj átmérője is kisebb lesz, ami száraz, fakó és sérült szálakat eredményez. Keressenek hidratáló és erősítő termékeket, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a kollagén, a niacinamid, a peptidek és az argánolaj.