Életmód

Hogyan segít a beszéd a demencia első jeleinek felismerésében?

Nagy felfedezés

MH
 2025. november 18. kedd. 22:13
Egy nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy a mindennapi beszéd jellemzői tükrözhetik az agyműködés első változásait, és jelezhetik a kognitív károsodás, többek között a demencia kialakulását.

A demencia sok millió embert érint világszerte
Fotó: Hans Lucas via AFP/Magali Cohen

A JSLHR folyóiratban megjelent tudományos publikációban a tudósok elemezték a résztvevők természetes beszédét, és összehasonlították annak jellemzőit a kognitív rugalmassággal, tervezéssel és cselekvésirányítással kapcsolatos agyi funkciókkal.

A tanulmányban 241 önkéntes vett részt. A vizsgálati alanyokat arra kérték, hogy írják le a képeket, majd a szakemberek a beszédjelek széles skáláját vizsgálták. Az elemzés kimutatta, hogy a kognitív funkciók leginformatívabb mutatója a megakadt beszéd – a botladozás, az elhúzódó szünetek és a szótalálási nehézségek. Ezek a jelek tükrözték a legpontosabban a magasabb kognitív folyamatok egyéni különbségeit, és jelezték azok gyengülését.

A tudósok különös figyelmet fordítottak a beszédváltozásokra, amelyek jóval a demencia klinikai tünetei előtt jelentkezhetnek. Megjegyzik, hogy a rendszeres beszédelemzés korábban kimutathatja a kognitív hanyatlást, mint a hagyományos tesztek, amelyek időigényesek és gyakran „képzési hatást” eredményeznek. A szakemberek szerint ez a megközelítés kényelmes módja lehet a demencia kockázatának korai felismerésének, és segíthet az agyműködésben bekövetkező káros változások gyors észlelésében.

